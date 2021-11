La Exaltación organiza la representación de ‘El Peregrino’ de Valdivieso

El año 2021 se va acercando a su fin y con él los actos conmemorativos que la Hermandad de la Exaltación ha ido organizando a lo largo del mismo con motivo del tercer centenario de la construcción de la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. Este espacio arquitectónico, propiedad de nuestra corporación, es obra del arquitecto Leonardo de Figueroa en la primera mitad del siglo XVIII (1721) y se trata de uno de los máximos exponentes de Barroco andaluz.

Con la llegada del mes de diciembre, es el momento de disfrutar de una de las actividades más especiales de las incluidas dentro del programa de actos del tricentenario. De este modo, nuestra Hermandad rescata, de la mano de la compañía La Troupe, una pieza teatral de gran valor, escasamente representada en la actualidad: el auto sacramental ‘El Peregrino’ de José Valdivieso.

‘El peregrino’ cuenta nuestra historia. La de cualquiera de nosotros. Guiado por altos ideales, el Peregrino emprende el camino de la vida, separándose de la madre Tierra, de donde parte. Quiere alcanzar una patria que merezca la pena, pero el camino no siempre se ve claro. Como guía tiene a la Verdad, un divertido personaje que no se calla una, y dice lo que a casi nadie le apetece oír. En este peregrinaje nuestro, solemos caer en la trampa de rechazar lo difícil y escoger el camino cómodo, aunque no lleve a ninguna parte. Así es como el Peregrino, deslumbrado por el Deleite, el Honor o la Mentira, acaba siendo asaltado y malherido. Entonces, ya solo le queda la esperanza de que pase un Samaritano que tenga piedad de él y lo salve.

La obra será representada en el teatro María Auxiliadora de los Salesianos de la Santísima Trinidad en tres funciones los días viernes 3 de diciembre (20.00h), sábado 4 de diciembre (20.00h) y domingo 5 de diciembre (12.00h). Un montaje único de 45 minutos de duración realizado por la compañía La Troupe bajo la dirección de Tomás de Rey y Eva Labrador, con Juan Miguel G. Gijón como ayudante de dirección.

Entradas a la venta

Las entradas para asistir a las tres funciones del auto sacramental podrán ser adquiridas en distintos puntos de venta, con un precio de 8€ más gastos de gestión.

La compra online se puede realizar en el sitio web giglon.com, a través del siguiente enlace directo al evento: www.giglon.com/evento/elperegrino

Además, las entradas para el auto sacramental también están disponibles en formato físico, a la venta en La Teatral (c/ Velázquez, 12).

Del mismo modo, la Hermandad ha habilitado una fila 0 para facilitar la colaboración de aquellos a los que no les sea posible acudir presencialmente a la representación teatral, pero de igual manera deseen colaborar con los fines sociales de la corporación. En este caso podrán hacerlo a través del número de cuenta ES91 2100 7337 3422 0006 9215 o con el código de Bizum 03684.

¿Qué es un auto sacramental?

Los autos sacramentales son una aportación española al teatro universal. Se trata de obras alegóricas, donde se personifican ideas y conceptos. Así, se convierten en personajes la Verdad, el Honor, la Penitencia, la Tierra... Se escribieron para ensalzar la Eucaristía como sacramento de salvación, llevando al pueblo el mensaje del concilio de Trento. Tuvieron mucho éxito en el barroco, y se representaban en las plazas, partiendo de complicadas escenografías que salían de carros construidos al efecto con todo tipo de efectos barrocos.

¿Quién es José de Valdivieso?

Se suele asociar el género del auto sacramental a Calderón de la Barca. Pero es José de Valdivielso (1565-1638), amigo tanto de Lope de Vega como de Cervantes, quien más contribuye a darle al género toda su profundidad alegórica. Valdivielso fija el esquema que luego seguirá Calderón, quien incluso se inspira en alguno de sus autos. En los autos de Valdivielso se conserva todavía un tono popular y primitivo, divertido muchas veces, y prima por encima de todo el mensaje teológico de redención, de salvación del ser humano.

El argumento

Como en un díptico medieval, se nos presentan aquí dos caminos, dos alternativas. El fácil y cómodo, que no lleva a ninguna parte, y el estrecho y difícil, que conduce a la salvación, pero que no siempre nos apetece tomar.

El Peregrino (es decir, cada uno de nosotros) se separa de la madre Tierra, que trata de retenerle. Él va buscando altos ideales, una patria, la eterna, que merezca la pena. Justo cuando se pone en marcha, tiene un sueño, donde se le aparecen esos dos caminos. Cuando despierta, se encuentra con la Verdad, en traje de campesina, que se ofrece a guiarle. Pero la Verdad no siempre resulta cómoda.

Paralelamente, Luzbel -el demonio- trama engañar y asaltar al Peregrino, con la ayuda de la Mentira, el Deleite, o incluso el Honor. El Peregrino se muestra inconstante, y rechaza la Penitencia, y en general cualquier camino que conlleve dificultades. Será tentado y caerá asaltado y malherido. Y, como en la parábola, ante la indiferencia de los que pasan, solo le queda esperar al Samaritano que le salve.

La Troupe

La Troupe es una compañía de teatro juvenil que lleva activa desde el año 1998, ligada al colegio Sagrado Corazón (Fundación Spínola). Trabaja el teatro como una herramienta de educación y de transformación personal, sin renunciar al rigor estético.