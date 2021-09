La Junta espera que el culto público vuelva en breve

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresa su «deseo» para que el culto público se reactive lo antes posible.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Moreno ha explicado que «mi deseo personal es que se pueda hacer realidad. Me encantaría que en el mes de octubre, tanto en Málaga como en Sevilla se pudieran hacer estas procesiones que llevamos deseando tanto tiempo. Esto dependerá de la evolución de la pandemia y de la autoridad eclesiástica, pues son ellos los que tienen la última palabra en este asunto. Yo tengo mucha ilusión y no hay nada más que me gustaría porque sería una expresión clara de normalización».