La lista de los 15 pasos que el Santo Entierro ha entregado al CECOP

Lógicamente, el CECOP está en proceso de estudio para ver la viabilidad de que los pasos elegidos puedan ser los que definitivamente acudan a esta cita de modo que no interfieran al discurrir de las cofradías de la propia jornada del Sábado Santo, a lo que hay que sumar que las hermandades invitadas habrán de llegar hasta la Plaza de la Concordia, espacio que se ve más preferible desde las instancias municipales para el inicio de un recorrido común previo a la carrera oficial, y así las personas que no sean abonadas de la misma puedan disfrutar de este magno cortejo. Por lo tanto, el Santo Entierro, en 2023, saldría hacia el sentido contrario al habitual, tirando por Alfonso XII hacia Santa Vicenta María. Ese itinerario común arrancaría a la altura de la salida del parking de El Corte Inglés, para evitar que haya comitivas que tengan que dar un rodeo innecesario hacia la Gavidia y la calle San Juan de Ávila.

Con esta base se trabaja ya, pues, para irle dando forma a los posibles itinerarios. Se llegó a afirmar que el Valle y San Benito quedaban descartadas, pero nada más lejos de la realidad. No es imposible su participación. Los de la Anunciación saldrían de su templo antes de que pasen los Servitas, y tira hacia la Encarnación para buscar la Misericordia y el Pozo Santo, por lo que ya no entorpece a nadie, y llegaría a la zona de San Juan de la Palma antes de que salga la Amargura, y para no tener que ir detrás de Montesión, tiraría por Feria y Castellar en busca de San Martín y San Andrés. De hecho, Montesión quiere, tras pasar por la Alameda, pasar por San Lorenzo y llegar a la Concordia por Cardenal Spínola y la Gavidia. Por otra parte, San Benito haría el recorrido de ida de San Esteban el Martes Santo para salir al Salvador. Ahí hay que estudiar bien las horas, ya que si le da tiempo suficiente, tira por Cuna, se coloca detrás de la Trinidad sólo en Orfila, y la adelanta buscando San Andrés hacia García Tassara, y si no, cruza por los palcos hacia la Plaza Nueva antes de que el Sol llegue a Sierpes, y busca acceder al inicio del recorrido común como las de Triana, por el entorno del Museo. Otra que tendría que pasar rápido es la Redención, que de poder estar de nuevo en Santiago, tendría que cruzar hacia Santa Catalina antes de que aparezca la cruz de guía de la Trinidad por Ponce de León, y buscando la calle Gerona saldría hacia San Juan de la Palma, Feria y Castellar.