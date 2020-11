La pandemia del «sector cofrade»

En primer lugar, Rodríguez Melo nos cuenta que su sector “se está viendo muy afectado, debido a que las Hermandades no están obteniendo los ingresos que tenían previstos a través de cuotas, subvenciones de los Consejos y demás actos”. Este “frenazo” se ha visto reflejado en los proyectos que las hermandades tenían pensado llevar a cabo, ya que estas han tenido que centrarse, en su mayoría, única y exclusivamente en la caridad. Esto viene acompañado de retrasos en los pagos de los trabajos ya encargados, “aun tengo en mi taller trabajos encargados para la Semana Santa de 2020, porque todavía no se han podido hacer cargo del pago”.

Cuando le pedimos a nuestro tallista que nos dé una perspectiva de futuro, nos indica que no es muy buena, argumentando que “se me han quedado muchos trabajos parados; por ejemplo, uno para la Hermandad del Rocío de Algeciras, otro para la Virgen del Carmen de Córdoba. En resumidas cuentas, ha sido un verano bastante parado”. Pese a esto, comenta que, al ser un taller pequeño, tiene la suerte que con la entrada del más mínimo trabajo, podrían solventar uno o dos meses, cosa que talleres grandes con ocho o nueve trabajadores en plantilla, se les presenta prácticamente imposible de solventar.

Para finalizar, este humilde tallista augura que “la crisis ‘gorda’ va a venir ahora, ya que el año pasado cuando nos confinaron ya estaba todo prácticamente entregado”. Añade, además, que ante la incertidumbre de la celebración de la Semana Santa de 2021, las hermandades se están relajando más a la hora de realizar pagos, y no tienen prisa a la hora de recoger los trabajos. “He tenido que poner pie en pared y empezar a llamar a las Hermandades, ya que a mí me sigue llegando la hipoteca, la cuota de autónomo y demás gastos”, haciendo de esta situación una crisis con un futuro muy incierto.

Santos tiene una opinión muy parecida al resto de testimonios que aparecen en este reportaje, puesto que es consciente que al no tener las hermandades los ingresos previstos a la hora de cobrar las cuotas de hermanos, celebrando diversos eventos, lógicamente se ha acusado en los trabajos habituales que produce el sector. “Previsiblemente, los augurios no son muy buenos, pero queremos agarrarnos a un futuro esperanzador, ya que si las circunstancias cambiasen y teniendo en cuenta el patrimonio de las hermandades, creo que será necesaria su conservación, lo que motivará seguir trabajando en el terreno que nos ocupa”.

Podríamos decir que este taller de orfebrería “ha tenido suerte”, ya que otros talleres no han tenido la fortuna de poder seguir con sus puertas abiertas durante la pandemia, así mismo lo relata Antonio Santos: “Sin precisar nombres, es sabido que las circunstancias que han originado la pandemia y el envejecimiento de profesionales en contadas ocasiones han dejado huella en varios talleres. Especialmente cuando no proliferan las escuelas de formación en este campo y raramente los jóvenes se decantan por esta profesión, la cual exige una gran dedicación y no está suficientemente remunerada”.

Al igual que los anteriores interventores en este reportaje, da gracias a Dios de que el confinamiento llegó con la Semana Santa muy próxima, por lo que le dio tiempo a sacar la mayoría de las ventas. “Desgraciadamente, se me han quedado algunas ropas colgadas, era lo más normal dentro de la situación, pero es destacable la solidaridad de la gran mayoría de los clientes que atrasaron la recogida de sus costales, ya que el compromiso adquirido por ambas partes se ha hecho patente en que sólo se me han quedado colgadas unas 4 o 5 de las 40 estancadas”

Cuando le pedimos su opinión, ya algo más personal, como cofrade de a pie, sobre la hipotética Semana Santa de 2021, se muestra muy realista ante la situación que estamos atravesando, previniendo una semana grande muy parecida a la de este año 2020; “a pesar de escuchar muchísimas versiones de las distintas posibilidades, me quedo con la reflexión de mi capataz Antonio Santiago: ‘Un paso al fin y al cabo es un altar en movimiento para dar testimonio de Fe en la calle’, por lo que todo lo que sea montar un paso debería tener como único fin salir a la calle”. Concluye, deseando que, por lo menos, nos dejen entrar a las parroquias para poder visitar a las imágenes en sus altares, y que no tengamos que verlas desde una pantalla como en esta pasada Semana Santa.

Para finalizar este reportaje, contamos con Alejandro Blanco, famosos compositor y encargado de la dirección musical de la AM Virgen de los Reyes. Sus palabras nos harán saber cómo ha afectado la pandemia a una de las bandas más queridas de Sevilla. Primeramente, deja claro que ha afectado de dos maneras; tanto económica como moralmente, “en lo referente a lo económico, ha afectado mucho, ya que se han dejado de realizar actuaciones remuneradas, debido a que hermandades, ayuntamientos y otras bandas no se pueden permitir la organización de este tipo de eventos. Y moralmente a los músicos les ha afectado muchísimo, ya que después de tanto trabajo durante todo un año, no han podido ver la recompensa, ya no económica, sino emocional al no poder tocar”.