El periodista británico, ya fallecido, Ian Wooldridge pasó unos días en Sevilla entre la cuaresma, la Semana Santa y la Feria de Abril de 1977. Estaba al frente de un equipo de la BBC para rodar un documental en torno a las dos grandes celebraciones de la ciudad. ‘The two faces of Seville’ –Las dos caras de Sevilla- era el título de aquel trabajo que formaba parte de una serie llamada ‘The world about us’ que trataba de analizar el alma dual hispalense a la vez que retrataba un medio urbano y social que en algunas cosas, seguramente esenciales, permanece inmutable y en otras ha cambiado radicalmente.

El equipo de la BBC filmó la Semana Santa y la Feria de 1977 para alumbrar el documental ‘The two faces of Seville’. Imagen: Archivo Luis Chamorro

La recuperación del documental

Nadie llegó a ver aquel valioso documento gráfico en la Hermandad, ya hace 43 años. Seguramente tampoco en Sevilla ni en España. La cofradía, de alguna forma, había prestado el reparto y hasta el primer actor. Y aunque en el seno de la corporación persistía la memoria de aquella experiencia, sólo la curiosidad y el empeño de Luis Chamorro, hermano de cofradía de la calle Dos de Mayo y activo investigador de las cosas de su hermandad, iba a rescatar aquel trabajo para los hermanos de hoy. “Fue en 1994, al regreso en autobús de una excursión al monasterio de Guadalupe, cuando tuve conocimiento de que se había rodado en la Cuaresma de 1977”, recuerda Chamorro, evocando las bromas y chascarrillos que había en la hermandad en torno a aquel remoto papel cinematográfico del bueno de Manolo Grove.

Grove era un cofrade carismático y querido. “Era el único hermano que en el año 2000 había llegado a salir de todas las sedes de la cofradía: de San Jacinto, San Bartolomé, Santiago, Los Terceros y, por supuesto, la capilla del Rosario” evoca Luis Chamorro recordándole como “un hombre bonachón, simpático y significativo, querido por los niños, con una prominente barriga sobre la que abrochaba el pantalón...” La recuperación del documental y su proyección en la Hermandad sirvió, de paso, para hacer un homenaje a trayectoria del veteranísimo Manolo Grove el 21 de marzo de 2000. Luis Chamorro supo materializar aquel reconocimiento en un cuadro de las manos de la Virgen de Guadalupe pintadas por su creador, el imaginero Luis Álvarez Duarte.

Manos a la obra...

Pero antes de llegar a aquel momento hubo un largo trabajo que comenzó con la localización del documental. No era tarea fácil. “Contacté con una mujer de la BBC, Dennis Lampierre, que vivía en Cádiz y me abrió muchas puertas; ella me confirmó que el documental estaba allí y me dio una especie de códigos que sirvieron para solicitarlo a Roberta Ibba y Justine Avery, las chicas del ‘Library Sales’ de la BBC”. El 22 de abril de 1998 la cinta llegaba a su domicilio y a partir de ahí, Chamorro requirió a su prima Cristina Deco, filóloga, para que tradujera la cinta. No faltaron los buenos oficios del periodista Miguel Ángel Moreno y el productor Martín Barrios “para hacer de aquello una pieza entendible”. Luis Chamorro llegó a llevarle la cinta al mismísimo Ángel Peralta. Tampoco la había visto antes.

El visionado fue, en realidad, una auténtica ‘première’ para los hermanos de Las Aguas. Los más antiguos recordaban que en 1977, a la vuelta de la cofradía, la calle Dos de Mayo se había llenado de focos para iluminar la entrada del cortejo para las cámaras de la BBC que no llegaron a emplear esas imágenes en el montaje final. Pero Luis Chamorro destaca algunas claves para valorar la importancia de algunos planos que “suponen un auténtico documento de cómo era entonces aquella Hermandad de gente humilde en la que los propios hermanos movían los pasos”. El digitalizado de José Ángel Caballero Gimeno fue la guinda de aquel extraordinario trabajo de recuperación capitaneado por Luis Chamorro que está abierto a todos. Disfruten del visionado.