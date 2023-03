Actualizado: 27 mar 2023 / 15:03 h.

El Pregón de la Semana Santa siempre deja varios detalles curiosos o importantes para destacar o comentar cada año, aspectos que el telespectador y oyente no aprecia por no hallarse en la sala del teatro, o que incluso quien asiste tampoco lo advierte. Por eso, hoy hacemos nuestro repaso por algunas anécdotas.



La presidencia

No es un tema nuevo. Se trata de un viejo debate. Y la especie de replanteamiento que pudo verse este Domingo de Pasión ya se contempló cuando en 2005 fue pregonero el poeta Antonio Murciano. El suyo fue el primer pregón en el que las autoridades no estaban todas en línea recta en paralelo al cortinaje del escenario. Aquel año, el atril fue más al centro, como en esta edición de 2023, y con los años, poco a poco, fue casi volviendo a la esquina. Lo que sí fue llamativo es que el pregonero no fuese el primero en salir, sino que lo hizo con la terna que presidía el acto, esto es, el alcalde, el arzobispo y el presidente del Consejo. Hasta el año pasado, los miembros de la presidencia salían en el mismo orden en que se disponen sobre las tablas del teatro maestrante, pero primero salieron los del lateral izquierdo (según la visión del espectador), luego los del derecho, por último los del centro con Enrique Casellas.



Marvizón, el compositor de los pregoneros

Manuel Marvizón ha estrenado ya una tercera pieza musical en un Pregón de la Semana Santa de Sevilla. La primera fue «Candelaria» en 2001 con Carlos Herrera, luego en 2017 «Esperanza de Vida» con Alberto García Reyes, y ahora «Entre la noche y el día». Se ha convertido, en ese sentido, en el nuevo José Albero, que era anteriormente el compositor que estrenaba marchas en este acto, de hecho, el antiguo director de la municipal estrenó hasta cuatro marchas: «Cristo de la Buena Muerte» en 1974 con Ricardo Mena-Bernal Romero, «Virgen de la Salud» en 1981 con Alfredo Flores, «Esperanza de Triana Coronada» en 1984 con Vicente Acosta, y «Cristo del Calvario» en 1990 con José Luis Garrido Bustamante.



El presentador

Juan Carlos Cabrera, posiblemente, haya presentado a su último pregonero de la Semana Santa. De no haber sido por la pandemia, hubiese presentado a ocho, igualándose a anteriores delegados de Fiestas Mayores como Manuel Fernández Floranes, que presentó a los ocho comprendidos entre 1984 y 1991, y José Jesús García Díaz, que presentó los otros ocho que hubo entre 1971 y 1979. En total, Cabrero ha presentado a seis: Rafael González-Serna, Alberto García Reyes, José Ignacio del Rey Tirado, Charo Padilla, Julio Cuesta y Enrique Casellas.



Duración del pregón

Cumplió su palabra el pregonero. Dijo que duraría setenta minutos y estuvo setenta y uno. Por un minuto ha cumplido al fin y al cabo. Inició su disertación a las 12:32 del mediodía y concluyó a las 13:43. Se aconseja siempre que, como muy tarde, a las 14 horas suenen los himnos. El de Andalucía sonó a las 13:45 y el de España un minuto y medio después. Medida perfecta, dejando, encima, con la miel en los labios.





La medalla de los Gitanos

Hay pregoneros que lucen la medalla de su hermandad sobre el pecho durante la disertación del pregón. Casellas no la portó, pero ojo, eso no significa que no la llevase consigo. Su corporación, representada con ese entrañable distintivo, estuvo en el atril con el pregonero, pero como un secreto amor la llevaba consigo aunque sin lucirla públicamente. No es el primero que lo hace así. Lo hay que la dejan en el atril junto a las pastas, quien la lleva en el bolsillo o, incluso, la lleva colgada pero por debajo de su camisa.





Actitud de algún sector del público

Se acude al Teatro de la Maestranza, no a la Plaza de Toros del mismo nombre. El pregonero, manteniendo los símiles taurinos, tuvo momentos auténticamente de orejas y rabo con vuelta al ruedo, pero el acto es en un teatro, insistimos. No se puede poner de pie parte del teatro porque te guste mucho lo que le dicen a la tuya desde el atril. El público sólo debe levantarse al final y comportarse como lo hace la presidencia. Igual que cuando pareciera a algunos que el pregón ha concluido y también se ponen en pie. ¿Se ha retirado el pregonero del atril? No. ¿Se ha levantado la presidencia? Tampoco. Hay que saber guardar un poco las formas.



El pergamino de recuerdo

Jesús Vega sigue siendo el artista que realiza el pergamino recordatorio del pregón para el pregonero. Es la primera vez que el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias salen en el mismo, donde también hay nazarenos de los Gitanos. Sin embargo, detalle curioso, ya apareció un nazareno de esta cofradía en otro pergamino de un pregonero ya lejano en el tiempo: en el de 1969, pronunciado por el periodista Domingo Manfredi Cano. También salía un nazareno de esta hermandad en el de Rafael de Gabriel, en 2004.





La retransmisión televisiva