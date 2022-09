Los dos posibles accesos del Santo Entierro Grande a la Campana

La Hermandad del Santo Entierro, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, representado por el CECOP, y de la mano del Consejo General de Hermandades y Cofradías, estudia la posibilidad de que hubiera un itinerario común que cubriesen todas las hermandades, unidas en una sola cofradía en la tarde del Sábado Santo, para permitir al gran público que no sea abonado de la carrera oficial contemplar esta procesión general en el exterior de la misma, ya fuese antes de que la comitiva acceda a la Campana o al salir de la Santa Iglesia Catedral.

El recorrido que se acaba de exponer obligaría a llevar a cabo una verdadera contrarreloj en el momento que el primer y/o el segundo paso de la procesión magna que desfile tras el de la Canina venga de la zona del cruce de Cuna, Laraña y Orfila para estar en tiempo y forma en el lugar donde arrancaría este recorrido común, y así lo ven fuentes cercanas a la organización de esta procesión general. Por ello, según se nos informa, se baraja otra opción, y sería comenzar más bien a la altura de la salida del parking de El Corte Inglés, ahorrándole tiempo a esas hermandades al no tener que buscar la Gavidia y la calle San Juan de Ávila. Lógicamente, las que lleguen del entorno de Triana, El Arenal o la Magdalena tendrían que alcanzar la Plaza del Museo, a la que se puede llegar, en el caso de las de Triana y El Arenal, por Marqués de Paradas, Plaza de Armas y Pedro del Toro, o recorrer toda Marqués de Paradas hasta la Puerta Real y, desde allí, enfilar Alfonso XII y girar en San Vicente hacia Cardenal Cisneros y Virgen de los Buenos Libros, o girar en Santa Vicenta María, o también tirar desde la Puerta de Triana hacia Gravina y Pedro del Toro; mientras que en el caso de las de la Magdalena, podrían hacer como hicieron en 1948, salir por Bailén a San Eloy para girar en Fernán Caballero y salir a Monsalves, y por Almirante Ulloa salir a Alfonso XII para luego girar en Santa Vicenta María.



Hasta aquí todo lo expuesto haría viable, no con poco esfuerzo en varios casos, esta especie de «pre carrera oficial», pero... En ese recorrido no se contemplarían los tres pasos del Santo Entierro, porque la cofradía iría directa a la Campana, ¿o saldría en sentido inverso para adentrarse por Santa Vicenta María? No debe olvidarse un matiz: las representaciones de otras hermandades salen todos los años del jardín de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos para pasar, ya formadas, por delante de la puerta de San Gregorio, y tras la Urna se incorporan las autoridades civiles y militares que salen desde el atrio de San Antonio Abad.