Monseñor Saiz: «La Virgen de los Reyes nos guía en la fe y en el amor»

Donde está María está también la Iglesia, porque ella es la Madre de la Iglesia; con ella y como ella somos templo de Dios habitado y santificado por el Espíritu Santo. La fe cristiana no es sólo recuerdo de tradiciones gloriosas, sino iluminación de la mente y fortalecimiento del corazón para orientar nuestra vida y construir nuestro futuro. La fe nos hace mejorar la calidad humana de nuestras familias, la educación cristiana de nuestros jóvenes, la justicia y la fraternidad de nuestra convivencia, la garantía de un progreso estable, apoyados siempre en la gracia de Dios y en el respeto a la ley moral.

Nuestra vida es una peregrinación, un caminar siempre hacia adelante. En esta novena pediremos a la Virgen que siga protegiéndonos y guiándonos en el camino del seguimiento de su Hijo. El progreso de la Ciudad y de la Archidiócesis, el crecimiento de nuestras familias, los buenos ejemplos de nuestros mayores, son para nosotros exigencia de fidelidad y perseverancia. No son pocas las dificultades y presiones del ambiente, pero no olvidaremos nuestras tradiciones ni dejaremos de mantenerlas vivas. Hemos recibido muchos bienes materiales, morales y espirituales de aquellos que nos han precedido, de una tradición cristiana en la que hemos nacido y en la que queremos vivir y morir. Es responsabilidad nuestra transmitir este tesoro a las generaciones futuras con la palabra y la fuerza de un testimonio de vida coherente.

Me siento muy honrado y agradecido al predicar la novena de la Virgen de los Reyes de este año, cuando tenemos tan reciente la celebración del 75 aniversario de la declaración del Santo Padre Pío XII como principal Patrona de la ciudad y archidiócesis de Sevilla y la procesión extraordinaria que pudimos realizar expresando nuestra devoción y amor. Es una hermosa oportunidad para proclamar la grandeza de Dios que enriqueció nuestra vida con el don de la Madre de Cristo y Madre nuestra, y agradecer su continua protección sobre la Archidiócesis y sobre la Ciudad de Sevilla. También hemos conmemorado el 350 aniversario de la canonización de san Fernando, el rey que en 1248 entró en la ciudad con esta imagen.

Saludos. Queridos hermanos y hermanas que participáis en esta celebración: Señor Deán Presidente y miembros del Cabildo Catedral; sacerdotes, miembros de la vida consagrada; Asociación de la Virgen de los Reyes y San Fernando; hermanos y hermanas presentes. Comenzamos nuestra novena, como cada año, el día 6 de agosto. Celebramos esta tarde el Domingo XIX del Tiempo Ordinario. Las lecturas que hemos escuchado nos orientan a la solemnidad de la Asunción de María, al futuro, al cielo, donde la Virgen santísima nos ha precedido. El evangelio invita a no aferrarnos a los bienes materiales y a cumplir fielmente nuestro deber tendiendo siempre hacia lo alto, despiertos y vigilantes, velando, orando y haciendo el bien en todo momento.

El Concilio Vaticano II afirmó que la Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo con total fidelidad la unión con su Hijo hasta la cruz[2]. Esta imagen de la peregrinación nos ayuda a entender el camino interior de María, modelo de creyente. Ella también tuvo que recorrer un camino que no estuvo exento de dificultades. La anunciación es el punto de partida. El ángel le comunica un mensaje desconcertante, la propuesta de convertirse en la madre del Mesías. Ella responde aceptando el plan de Dios, dando su consentimiento humilde y generoso. En su respuesta no hay otra seguridad que su confianza en la Palabra de Dios. Responde con una fe absoluta en este acontecimiento único e irrepetible de la historia de la humanidad. Los años que seguirán serán como un éxodo, un ponerse en camino, una experiencia profunda de pobreza, de confianza absoluta en Dios, porque ella ha creído que para Dios, ciertamente, no hay nada imposible.

En este momento María inicia un camino de fe y de unión con su Hijo que mantendrá hasta el final. La culminación de esta peregrinación será presenciar la muerte de su Hijo en la Cruz. Allí, recuerda san Juan Pablo II, «María experimenta la noche de la fe, y, después de la iluminación de Pentecostés, sigue peregrinando en la fe hasta la Asunción, cuando el Hijo la acoge en la bienaventuranza eterna»[3]. A pesar del sufrimiento, a pesar de que su alma es traspasada por la espada de dolor tal como le había anunciado el anciano Simeón (cf. Lc 2,35), al pie de la cruz María permanece fiel hasta el final. El drama de la pasión y muerte hizo tambalear la fe de los discípulos, que quedaron sumidos en el desconcierto. Ella, en cambio, estuvo de pie junto a la cruz, firme, en aquel momento tan doloroso.