Monseñor Saiz: «Pidamos a Nuestra Señora de los Reyes que nos enseñe a servir a Dios»

El autor es ninguno

Actualizado: 11 ago 2022 / 06:09 h.

Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, está predicando este año 2022 la solemne y devota novena en honor a Nuestra Señora de los Reyes. Se trata del segundo mes de agosto que el prelado vive en nuestra archidiócesis hispalense, si bien será la primera vez que viva la procesión de la Santísima Virgen en la mañana del 15 de agosto, aunque ya la viese por las calles de Sevilla el pasado 7 de diciembre en la extraordinaria conmemorativa de los setenta y cinco años de su patronazgo. Durante estos días, La Recogía de El Correo de Andalucía ofrecerá a sus lectores los textos de las homilías de nuestro pastor, ofreciéndoles hoy la del quinto día de novena.



Saludos. Queridos hermanos y hermanas que participáis en esta celebración: Señor Deán Presidente y miembros del Cabildo Catedral; sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada; Asociación Virgen de los Reyes y San Fernando; hermanos y hermanas presentes. Día quinto de nuestra Novena, en que celebramos la fiesta de san Lorenzo, diácono, mártir del siglo III. Era uno de los siete diáconos de Roma, encargado del servicio y atención a los más pobres. Después de que el Papa Sixto y otros colaboradores fueran apresados, Lorenzo dispuso de un tiempo con la orden de recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlos a las autoridades. Él distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego los presentó a las autoridades como el verdadero tesoro de la Iglesia.



Hoy reflexionamos sobre la Visitación de María a su prima Isabel y la actitud de servicio que refleja este episodio. Después de la Anunciación, María se pone en camino y va con decisión a la montaña, a visitar a Zacarías e Isabel. El ángel le había anunciado que Isabel, de edad avanzada, esperaba un hijo, y María va a su casa y permanece con ella para ofrecerle toda la ayuda que pudiera necesitar. Al anuncio del ángel había respondido María declarándose a sí misma como “la esclava del Señor” y su vida consistirá en una entrega generosa al servicio de Dios y de los demás. Una actitud de servicio que tiene como principio unificador el cumplimiento de la voluntad de Dios y que comienza ejerciendo con los cuidados materiales a su prima Isabel.



“He aquí la esclava del Señor”. En primer lugar, conviene recordar que el sentido bíblico del término «esclava» no significa la negación de la propia personalidad, ni de la iniciativa personal, sino que se refiere a la experiencia profunda de fe en la que Dios se muestra todopoderoso y el ser humano se entrega con confianza a él aceptando sus designios. La respuesta de María está en la línea de lo que Cristo afirmará también de sí mismo: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45).



La vida de María se resume en una entrega total de servicio a la voluntad de Dios, y al prójimo. Pero para poder captar la grandeza y la profundidad del servicio que María presta en la Historia de la Salvación, hemos de iluminar su figura desde la vinculación con Cristo, su Hijo. La obediencia y la docilidad de María concuerdan con lo que será una constante en la vida de Jesús: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra» (Jn 4, 34).



En la última cena, según el relato del evangelista san Juan, Jesús lava los pies a los apóstoles. Con este gesto les da un ejemplo de servicio y les propone una actitud, y les revela que el servicio es un rasgo esencial de su misión: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22, 27). Este gesto es un signo, un anticipo del gran servicio que Jesús llevará a cabo por toda la humanidad: dar su vida en la cruz para la redención de todos. Por eso, la entrega de amor de Cristo hasta el extremo es el único paradigma, la única referencia válida para sus discípulos.



Y ¿Cuál es el servicio materno de María? Consiste en vivir la actitud de sierva aceptando el plan de Dios y ofreciendo totalmente su existencia, a través de una unión progresiva y perfecta con su Hijo, Jesucristo, desarrollando su maternidad espiritual sobre los discípulos y su función mediadora. Nosotros, sus hijos, somos los discípulos de Cristo, el Siervo de Yahvé, y somos los hijos de María, la esclava del Señor. Por eso, tanto a nivel comunitario como a nivel personal no podemos vivir el seguimiento de Cristo sin hacer de la actitud y de la práctica del servicio uno de nuestros fundamentos.



El cristianismo es mucho más que un conjunto de doctrinas, de normas y de valores. La vida cristiana es ante todo un don: Dios nos ama infinitamente, nos llena de su amor y produce en nosotros una vida nueva. Desde ahí podemos entender el mandamiento nuevo de Jesús a sus discípulos: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros» (Jn 13, 34).



La Iglesia ha de ser comunidad de amor. La caridad es tarea de la Iglesia y el servicio de la caridad es una manifestación del amor de Dios. No se trata de una mera organización de ayuda al necesitado, sino la expresión del acto más profundo de amor con el que Dios nos ha creado y suscita en nuestro corazón la inclinación a amar. El amor hacia los necesitados y las acciones consecuentes no son una acción de suplencia o sustitución debido a las carencias de los servicios públicos. Se trata de algo esencial para la Iglesia, forma parte de su naturaleza tanto como la acción evangelizadora o la administración de los sacramentos.



El papa Francisco, comentando el pasaje de san Mateo en el que Jesús envía a sus discípulos a anunciar la buena nueva, (cf. Mt 10,7-13), señalaba dos actitudes básicas en la vida del cristiano: “servicio y gratuidad” [1]. Nuestra vida es un camino, y somos enviados con un mensaje concreto: anunciar el Evangelio, llevar al mundo la salvación, el Evangelio de la salvación. Este camino se complementa con otro itinerario, el itinerario interior, el del discípulo que busca al Señor en la oración todos los días.