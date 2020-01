San Jacinto: casa de cofradías

Pero hace sólo una década –y hasta un lustro- habría sido impensable un gesto parecido de hermandad y hospitalidad entre la parroquia y el colectivo más relevante de su feligresía. No hay que olvidar que la propia hermandad de la Estrella había pedido celebrar en San Jacinto los cultos conmemorativos del 450 aniversario de la fundación de la cofradía en 2010. Los dominicos y la comunidad parroquial negaron esa efímera vuelta a su antiguo templo, una negativa que ya tenía el precedente, cuatro años antes, de evitar cualquier tipo de gesto al paso del Señor de las Penas en la procesión extraordinaria del 350 aniversario de su ejecución. La Esperanza de Triana, por su parte, también llegó a solicitar en 2008 llevar hasta el templo dominico la función conmemorativa del IV centenario de la fundación de la primitiva cofradía de las Tres Caídas. La lista es más larga: Las Aguas ya había pedido en 2001 trasladar allí su paso de Cristo para conmemorar el 250 aniversario de la Hermandad. En todas las ocasiones recibieron el no por respuesta . Hasta ahora...

Fray Jesús, al que no se le podía discutir una absoluta franqueza, tampoco se tapó al escandalizarse -de forma algo demagógica- por la “ fortuna que se gastan en poner un paso en la calle, cuando hay personas que no tienen cubiertas las necesidades básicas ”. Llegados a este punto, cabía formular una nueva pregunta para llegar a una certeza: ¿No son compatibles ambas formas de vivir la Fe en la Iglesia del siglo XXI? En San Jacinto, como veremos, ya es posible; desde hace muy poco tiempo...

La hermandad de la Esperanza fue la siguiente en coger los bártulos para recuperar una sede –la capilla de los Marineros- que no había conocido ningún hermano vivo. La compra de la que había sido su casa, en magníficas condiciones para la hermandad, se verificaría en 1939 pero la marcha definitiva no se produciría hasta el Viernes Santo de 1962, casi un siglo después de la precipitada égida que siguió a la incautación de la junta revolucionaria del recoleto templo de la antigua calle Larga.

Ya se sabe que Dios escribe derecho con renglones torcidos. En la Semana Santa de 2012 se produjo un punto de no retorno. La lluvia complicó la organización de la cofradía en la tarde del Domingo de Ramos y la Junta de Distrito de Triana llegó a mediar con los dominicos para que algunos tramos de la cofradía pudieran resguardarse de la lluvia en la parroquia. No hubo ninguna petición formal por parte de la hermandad; tampoco se produjo ningún conflicto directo con la hermandad pero la negativa del célebre y difunto fray Jesús, avalada por las distintas comunidades y grupos de la parroquia, no ofrecía dudas: “si no me hubieran apoyado, yo automáticamente lo dejo todo y me voy a otro sitio”, comentó a Laura Contreras.

¿Era Fray Jesús el problema? La sucesión del fraile al frente de la parroquia también supuso un cambio radical en la orientación pastoral. La comunidad abrió las puertas a sus hermandades; se empezaba a caminar juntos, a recuperar un diálogo perdido. El célebre religioso fue relevado sucesivamente por otros dos frailes dominicos –fray José Rafael Reyes y fray Javier Rodríguez, que es el actual párroco- ajenos a aquella marea posconciliar que ya no era la vanguardia eclesial que habían pintado a una generación entera de sacerdotes. La parroquia y la comunidad eran otras; también la hermandad y sus necesidades en el medio de hoy. La exclusión de unos y otros habían terminado.

Pero hubo un hecho de carácter simbólico que terminó de sellar ese nuevo tiempo. Fue el paso del Simpecado de Triana en su traslado hasta Santa Ana –el 26 de abril de 2018- para sus cultos anuales antes de la romería de Pentecostés. Nadie esperaba que los frailes salieran al compás a recibir aquella insignia rociera con evidente y sincero afecto. Un año largo después, el primero de mayo de 2019, se producía el histórico traslado de las imágenes del Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella y, prácticamente sin solución de continuidad, el pasado 5 de junio se celebraba la misa de los romeros trianeros que partieron de la que había sido su sede canónica hasta 1982 para encontrarse con la Reina de las Marismas. San Jacinto es más y es mejor con sus hermandades y el rico universo humano y devocional que las rodean. A estas alturas a nadie se le escapa que empieza un nuevo tiempo. Dicen que las obras de la capilla de la Estrella estarán concluidas antes de Semana Santa. Ya hay quien reza para no sea así.