Sergio Sopeña quiere seguir sumando en la Esperanza de Triana

Actualizado: 28 may 2022 / 13:08 h.

El próximo miércoles 22 de junio, los hermanos de la Esperanza de Triana tienen una cita con las urnas para elegir la futura junta de gobierno, si bien en este venidero cabildo general de elecciones concurre una única candidatura, encabezada por el actual hermano mayor, Sergio Sopeña Carriazo, que opta así a la reelección tras un complicado trienio en el que su mandato se ha desarrollado en plena pandemia. Desde 2003, cuando se presentó a la reelección el por entonces hermano mayor Ramón León Costumero, no se viven unos comicios en la calle Pureza con una sola lista, pues en las cinco últimas elecciones siempre han concurrido dos, o incluso tres como ocurriese en 2012. En un encuentro mantenido con la prensa cofradiera de la ciudad en un restaurante sevillano, Sopeña, acompañado de su actual teniente, Guillermo Revuelta, y de su hermano de sangre y diputado de cultos Álvaro, optando ambos también a repetir en sus mismos cargos, explicó sus proyectos para estos próximos cuatro años, periodo de duración que tendrán a partir de ahora las mesas de oficiales en la corporación trianera, tras la remodelación de las reglas llevada a cabo a inicios del presente año en cabildo general. Se retoman algunas de las aspiraciones que no han podido emprenderse o concluirse en estos tres años debido a la situación sanitaria que hemos vivido.



Los pilares de toda hermandad son los cultos, la formación y la caridad. Así, de cara al primer puntal, se pretende mantener un formato parecido al de la pasada Cuaresma, por lo que la Esperanza regresará de sus cultos a la capilla tras la función principal de instituto, lo que no podrá ocurrir con el Cristo de las Tres Caídas si su función la mantiene el párroco de Santa Ana a la una de la tarde, no descartándose que en estos años las imágenes puedan ir a San Jacinto, algo que aparece también en las nuevas reglas, pues en ellas se recoge que los cultos pueden desarrollarse en cualquiera de los principales templos del barrio; no obstante, los cultos pueden verse enriquecidos en 2025 con la conmemoración de los tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción, efemérides que la archicofradía celebró propiamente en 1950 con la Esperanza recorriendo las calles del barrio el 1 de noviembre cuando en Roma se declaraba esta creencia dogmática, y que rememoró en 2000 cuando se cumplió el cincuentenario, saliendo en ambos casos sin palio, con la particularidad de que la primera procesión la hizo sobre el paso de la Divina Pastora de Triana y con la titular vestida de blanco, y la más reciente en su propio paso y vestida con las ropas habituales de salida en la estación de penitencia. Sobre la formación, se llevaría hacia adelante un programa para conmemorar este aniversario reseñado y se continuará potenciando la Escuela de Teología, y en caridad se pretende, después de la gran labor realizada en estos años por los oficiales de junta que han sido responsables de este área y que, curiosamente, no son de los que continúan en la próxima junta, incrementar en un diez por ciento la partida destinada a la obra asistencial sobre el presupuesto que aprueben anualmente los hermanos, y lograr que se amplíe en un quince por ciento el número de plazas disponibles en el Centro de Apoyo Infantil.



En cuestiones patrimoniales, se restaurará el manto de salida diseñado por Borrero y estrenado en 1994, barajándose la opción de variar el color de su terciopelo, al ser idéntico al del manto de los dragones, no descartándose que pudiese pasar a morado tal y como se ha hecho este año con el manto de los traslados, conocido como el del Ave María. Así mismo, no se dejará de apoyar al grupo joven en el proyecto emprendido de recuperar una antigua túnica para el Cristo, para lo cual los jóvenes llevan vendidas centenares de papeletas y, lógicamente, se culminarán los camarines. La Esperanza será retirada del culto tras el aniversario de su coronación el 2 de junio para ser intervenida por Pedro Manzano, tal y como se aprobó por unanimidad en cabildo general el pasado mes de enero, y el día de las elecciones, seguramente, la dolorosa ya no se halle en su altar, aprovechándose ese tiempo para avanzar en la terminación del camarín, actuándose también en el del titular cristífero, que abandonará su retablo para presidir la capilla desde el presbiterio mientras no esté presente la Virgen. Sobre éstos últimos, la candidatura de Sopeña quiere que sean visitables, y el de la Señora se decorará con un elemento inconfundible del viejo arrabal y ligado a la propia historia de la hermandad como es la cerámica. Para coordinar estos trabajos seguirá al frente Aurelio Gómez de Terreros, junto al asesoramiento de los hermanos Francisco Javier Sánchez de los Reyes e Ignacio Sánchez Rico, siendo el oficial de junta que supervise toda esta labor Rafael Galiano, prioste tercero de la junta vigente que pasaría a consiliario tercero y que continuará en esta tarea dada su condición profesional de arquitecto.