Sergio Sopeña, reelegido hermano mayor de la Esperanza de Triana

Así mismo, hay que comentar la anécdota de que no existía la posibilidad del voto en blanco, ya que en las reglas corporativas no se hace referencia a éstos, y tras elevar algunos hermanos consulta al sacerdote Miguel Vázquez Lombo, delegado de Asuntos Jurídicos del arzobispado, éste aclaró que, efectivamente, de emitirse alguno habría de ser considerado inválido al no tener la cualidad de “determinado” según el Código de Derecho Canónico.



Como ya hiciese saber el recién reelegido hermano mayor en su encuentro previo con los medios de comunicación, entre los proyectos de su nueva mesa de oficiales destacan, por ejemplo, la culminación artística de los camarines de los titulares con la decoración cerámica diseñada por Jesús Alcarazo para el de la Virgen, o la futurible restauración y cambio de color del terciopelo -que pasaría probablemente a morado- del manto de salida diseñado por Juan Borrero y estrenado en 1994.



En cuanto a los cultos, la Esperanza seguirá regresando a su capilla tras la función principal de instituto después de la positiva experiencia de este año, y no se descarta que en estos años las imágenes pudieran ir a San Jacinto. En 2025, además, se conmemorarán los tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción, efemérides que la archicofradía celebró propiamente en 1950 con la Esperanza recorriendo las calles del barrio y que se rememoró en 2000 cuando se cumplió el cincuentenario, saliendo en ambos casos sin palio.



Sobre la formación, se continuará potenciando la Escuela de Teología, y en caridad se pretende, después de la gran labor realizada en estos años por los oficiales de junta que han sido responsables de este área y que, curiosamente, no continúan en la nueva junta electa, incrementar en un diez por ciento la partida destinada a la obra asistencial sobre el presupuesto que aprueben anualmente los hermanos, y lograr que se amplíe en un quince por ciento el número de plazas disponibles en el Centro de Apoyo Infantil.



Y con respecto a la Madrugá, Sopeña afirma que la cofradía seguirá asumiendo el esfuerzo que realiza ahora mismo, pero que no dejará de ir por su recorrido actual, que es el suyo natural cuando, además, desde hace más de un siglo, no discurre por carrera oficial en el puesto de orden que legítimamente le corresponde.



La nueva junta de gobierno elegida está integrada por diecinueve hermanos, de los que doce proceden de la junta que culmina su mandato, cinco regresan -de éstos, además, dos proceden de la lista que encabezaba Juan Antonio Rodríguez Vicente en los comicios de 2019 y que no resultó elegida-, y sólo dos se estrenan como oficiales de junta.