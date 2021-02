«Si viene una buena banda de fuera, y en Sevilla se disfruta de ella, bienvenida sea»

R: No podría catalogarla como la mejor, ya que nuestra versión no es la histórica, pero he de admitir que Pasan los Campanilleros de Manuel López Farfán es una de las mejores. Tenemos una versión muy propia de la banda, y creo que esta marcha es santo y seña de nuestra institución. Por lo tanto, te diría que, no es la mejor, pero sí la más emblemática.

R: En un principio, a nivel personal, intento no generarme ninguna expectativa; la respuesta idónea sería: “en cuento se pueda”. Si vemos que de aquí a unas semanas se va liberalizando y se permiten las reuniones, una vez pasado el verano, con una serie de normas y protocolos sanitarios, pues ya iremos retomándolos parcialmente y con pocas personas. En resumen, no espero nada hasta finales de año.

RESPUESTA: La actividad de las bandas, que no soy profesionales al cien por cien, ha sido prácticamente nula, tanto a modo corporativo, ya que no podemos tener reuniones entre nosotros para reducir al máximo el contacto físico, como a modo interpretativo, ya que a pesar de haber tenido algunos intentos de volver a los ensayos después del verano, estos se vieron truncados a las pocas semanas.

¿En qué puesto, de entre todas las de Andalucía, colocaría a la banda de la Cruz Roja?

R: Siendo yo su presidente y su director, probablemente es una pregunta que a mí no me compete contestarla, pero sí te puedo decir que está colocada como una de las mejores de su género, en este caso como bandas de música, tanto de Sevilla como de toda Andalucía. Sin duda creo que el nivel de la Banda de la Cruz Roja es altísimo y a los hechos me remito; conciertos, repertorio, crítica, discografía...

¿Qué hermandad está en el corazón de José Ignacio Cansino?

R: Soy hermano de nómina, prácticamente desde que nací, de la Hermandad de Los Gitanos, y también de la Hermandad de Montesión, y me siento muy identificado con las dos. Aparte de estas dos, siento una admiración y una devoción máxima por la gran mayoría de las hermandades a las que acompañamos. Por citarte algunas de estas, podría nombrarte a la Candelaria, San Bernardo, San Roque, La Milagrosa... tengo mucha suerte de poder llevarlas conmigo.

¿Cuál es el momento más especial de la Semana Santa para usted?

R: Nunca hay una Semana Santa igual que otra, pero sí que hay un momento que se suele repetir, y es la vuelta de la Hermandad de San Bernardo por el barrio de Santa Cruz; cuando ya está oscureciendo y nos metemos de lleno en la Judería... creo que eso es muy especial.

¿Qué le parece que cada vez sean más las bandas de otras provincias que vienen a tocar a Sevilla?

R: He de decir que en nuestro género (Bandas de música) no vienen muchas. Respeto mucho la ley de la oferta y la demanda, además de la calidad musical por supuesto, y considero que, todo lo que sea aprender y tener contacto con otro tipo de instituciones, como algo positivo. No obstante, siempre abogo porque las hermandades de la ciudad apuesten por las bandas de aquí, ya que puede que no se valore lo suficiente lo que tenemos en casa. Aún así, como he dicho antes, si viene una buena banda de fuera, y en Sevilla se disfruta de ella, bienvenida sea.

Un mensaje a los músicos y cofrades:

R: Mucho ánimo, de todo se aprende. En este caso, posiblemente, la pandemia nos esté enseñando a tener buena organización y logística, al igual que un mejor espíritu corporativo y asociativo entre todas las bandas. Algún día, que llegará mas pronto que tarde, volveremos a acompañar con nuestras bandas a nuestras queridas procesiones.