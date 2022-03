Unión de rigor histórico y tecnologías 3D para el nuevo patrimonio de arte sacro en las cofradías

“Lo más importante que estamos haciendo en relación al patrimonio de la Semana Santa de Sevilla se presentará dentro de dos meses por la hermandad que nos lo encargó, y por cláusula de confidencialidad en el contrato aún no podemos revelarlo. Es muy innovador porque va a modificar a partir de ahora el modelo de cómo diseñar un paso nuevo para el patrimonio. Hasta ahora, los artesanos que reciben la petición presentan dibujos en 2D. Y la junta de gobierno o el cabildo general de hermanos tiene que valorar la propuesta solo con perspectivas basadas en dibujos planos. Nosotros aportamos la virtualización y modelado en 3D, integrando la creatividad de los diseñadores y talleres de artesanos asociados para participar conjuntamente en el proyecto. Ello permite que la hermandad lo analice viéndolo como si ya estuviese hecho y terminado. Con hiperrealismo. Tanto en las texturas como en los materiales. Y orbitar sobre él: mirarlo desde arriba, desde abajo...”.

Adolfo Gandarillas pone un ejemplo de cómo cambia el punto de vista: “Al renderizar los modelados en 3D, se puede ubicar el paso en una calle y a una hora determinada, y aplicarle a ese estudio cómo va a comportarse la luz sobre ese nuevo paso en función del sol o de la sombra que haya en ese emplazamiento si es un día muy luminoso o nublado. Y cómo queda la candelería que se le ha previsto, y los fanales laterales, el candelabro de cola, etc.”.

Estas técnicas no solo aportan ventajas para mejorar la calidad artística. “Ahorran mucho dinero en la ejecución, y eso va a ser muy buen valorado en las hermandades. Por muy complicada que sea una pieza, al imprimirse en 3D se hace un molde con las medidas perfectas, el orfebre necesita menos tiempo para su labor hasta que le aplica la aleación que vaya a usar, sea plata u otro material. O la ventaja que aporta a una hermandad ver texturizado cómo quedaría un manto puesto a su virgen, con el diseño que se propone. El artesano que aún tenga reticencia a estas tecnologías ha de asumirlas cuanto antes, son herramientas nuevas a disposición de todos. Y también contribuyen a mejorar la realización de medallas, escudos, réplicas”, señala el fundador de Principia Artis.

La labor de estos expertos en infoarquitectura y modelado no ha de verse con recelo por parte de los talleres de arte sacro. “Cuando se diseña solo en papel, muchos detalles no están precisados y se van resolviendo conforme la pieza se va haciendo. Nosotros solucionamos tener definida la pieza al cien por cien. Por ejemplo, un orfebre, la va a tener en pantalla y puede girarla, pivotarla, verla perfectamente dimensionada, cómo es esa forma, cuánto mide, etc. Si se quiere, se saca un molde, se imprime en 3D en resina y comienza a hacerla. No es fabricar en serie, es un trabajo ex profeso creado de manera original para esa pieza. Todo ello abarata costes, también para el periodo de pruebas. Pensemos, por ejemplo, que se está sopesando combinar madera y metales en un paso. O que en las cartelas se ponen estampas de vía crucis. Pueden hacerse en pantalla las modificaciones, ver con un acabado hiperrealista cómo queda en bronce, o en plata, o en oro, o en roble, Y no tienes que esperar a hacer pruebas con materiales reales para que la hermandad decida cómo lo quiere”.

En Principia Artis ya son un equipo de siete profesionales, a los que se suman colaboradores para trabajos de gran envergadura. “Somos una empresa basada en el conocimiento desarrollado desde la universidad, somos historiadores del arte e investigadores. Le damos un soporte histórico-artístico a la hermandad, fundamentamos el por qué de una iconografía, y cómo hacer el tratamiento de conservación o de restauración, el soporte científico que está detrás de todo eso. No se trata simplemente de escanear y modelar en 3D. Nosotros combinamos la investigación histórico-artística, el procesado en software 3D y soluciones técnicas como el TAC, la radiografía, la espectrografia, el escáner laser y fotogrametría, el escáner de luz estructurada, el uso de drones, el modelado 3D”.