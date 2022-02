Los adelantamientos sin el margen de 20 km/h estarán de prueba un año

Así, ha agregado que además de los sistemas de control y vigilancia, España cuenta con un procedimiento sancionador "eficiente" . No obstante, Pere Navarro sí ha reconocido que faltan agentes de Guardia Civil de Tráfico, "por la inmensa labor preventiva" que realizan. "Nunca hay bastantes", ha apostillado.

Preguntado sobre si con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico se prevén más controles para garantizar el cumplimiento de la normativa, el director general de Tráfico ha contestado que no ve la necesidad y que una de las líneas de trabajo es reforzar la educación y formación vial.

Respecto a la posibilidad de instaurar peajes por uso de las vías de alta capacidad, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado incluir en la próxima ley de Movilidad Sostenible, el director general de Tráfico ha insistido en que la "única obsesión" de la DGT es que se ha de conservar la red de carreteras del Estado, a lo que ha añadido que en Europa "hay un peaje blando, pequeño" que se hace cargo de la financiación y mantenimiento de las carreteras.

"Mucho me temo que Bruselas nos ha dicho: Os doy este dinero, pero no va para pagar la conservación y el mantenimiento de las carreteras. Esto lo tenéis que resolver por otra vía", ha subrayado Pere Navarro, quien ha insistido en que se trata de un tema de Estado, con el que "no se puede hacer política de oposición a corto plazo".

Desde el pasado 11 de mayo de 2021, el límite de velocidad en vías urbanas es de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

En relación con ello, Pere Navarro ha asegurado que se trata de la medida que "más aprecia" la DGT y ha añadido que cuando se cumpla un año de su implantación se hará un balance y que las primeras informaciones apuntan a que ha tenido "un impacto positivo en la seguridad vial".

El director general de Tráfico ha lamentado los datos de siniestralidad del mes de enero que "no fue malo, lo siguiente", al alcanzar los 100 muertos en las carreteras. Por ello, ha indicado que de cara a la Operación Especial de Semana Santa están buscado formas para llamar la atención de los usuarios de cara a reducir los siniestros viales.