100 años de Trianerias

“En un alfar de Triana...” Así comienza una de las obras del famoso escritor Pedro Muñoz Seca que cumple ahora los 100 años desde su estreno en Madrid en el teatro Avenida. Una obra cuya trama corre en el arrabal trianero de principios del siglo XX. El teatro es, señores, una de las imágenes clásicas sevillanas más unida a lo bello e imborrable en nuestra memoria ¡porque Sevilla antes borboteaba teatro y cultura artística! Sólo en el centro de la ciudad existieron hasta 10 teatros ¿quién no ha escuchado hablar del teatro Imperial, El Duque, Cervantes (donde los hermanos Quintero estrenaron su primera obra en 1888), Trajano.....y tantos otros que en esta Sevilla que le gusta escribir a diario necrológicas de su patrimonio, han ido sembrando su historia en una bella soledad de piedras, mortuorias y jaramagos?

Desde hace años, nadie se ha interesado en esta ciudad por el renacimiento del teatro; teatros de antaño que deben a la ciudad ese prisma que tanto echamos de menos ¡cuánto le gusta al sevillano ensalzar las excelencias del prójimo sin buscar remedio a sus propias carencias! Porque nadie se interesa ya por ese cadáver llamado teatro que murió en soledad, sin una lágrima y en mitad de cientos de miles de habitantes. Ahora que llegan los Reyes Magos habrá que pedir que el ayuntamiento vuelva a apostar por los teatros.

“..Mire usted: aquí en Triana vive uno que se fue de viaje y estuvo en Utrera de tren en tren. Cuando volvió a Sevilla se encontró a su hija en la estación y que apechugamiento no le daría que los botones del chaleco se lo tuvieron que desabrochar en una casa de socorro..”. Así sigue este sainete de dos actos divididos en seis cuadros. Sevilla siempre ha sido escenario de las mejores obras teatrales del siglo XIX y XX. Ahí tienen al teatro San Fernando inaugurado en 1847 (derribado por la voraz Sevilla en 1973) y cuya fachada sirvió de modelo para la barbería de la ópera Fígaro. Y estas situaciones nos llevan siempre a una tristeza desoladora y particular cuando un teatro bello y con tan noble propósito no cumple con su inicial destino.

A la Sevilla de siempre, a la histórica, le gusta recordar que el genio del teatro ha estado ligado a su vida y por eso no es algo pormenor en esta ciudad y siempre debemos mostrar nuestra máxima admiración, respeto y agradecimiento a todos aquellos autores que han escrito con Sevilla como escenario. Precioso sería el teatro Eslava situado en los jardines de Eslava y que fue destruido para ubicar el actual hotel Alfonso XIII. Teatros al aire libre donde la ópera era la plenitud del sevillano.

Y continuaba Trianerias “...no sabe usted lo que es para un trianero el Cristo del Cachorro en mitad del puente..” Porque en Sevilla la temporada de teatros y espectáculos se estrenaba cada Sábado de Gloria. Pero, poco a poco, Sevilla ha ejercido con su patrimonio el papel de apeo de teatros que tanto han dado a la ciudad. Dirán desde luego que son imponderables de un tiempo que llega, pero creo que realmente la ciudad ha navegado en una nebulosa de sensaciones erróneas y que no ha conseguido discriminar la historia de Sevilla con el optimismo del momento. Me imagino a los vecinos hablar entre ellos diciendo “ya llegan los urbanizadores del ayuntamiento...”

De Muñoz Seca decía Azorín que su teatro estaba haciendo que los espectadores, regocijados, sorprendidos, encantados y seducidos pensaran en otra cosa. Textualmente llegó a escribir “..jóvenes: es preciso defender a Muñoz Seca. Se pueden leer los sutiles, hondos y elegantes ensayos de Ortega y Gasset o Pérez de Ayala y aplaudir las comedias de Muñoz Seca..” Autor que fue nº1 durante 10 años en la Sociedad General de Autores y cuya obra La Venganza de don Mendo es la obra teatral más representada de todos los tiempos junto a don Juan Tenorio. Un autor que estudió su etapa universitaria en Sevilla consiguiendo la Licenciatura en Derecho y Filosofía y Letras y que estrenó su primera obra en el teatro del Duque en 1901. Y que al día siguiente de estrenar Trianerias, los críticos escribieron en Blanco y Negro: “...Vayan ustedes a verla......no perderán la noche. Y, además, se darán ustedes el gustazo de demostrar a los que se creen árbitros del teatro que deben ir pensando en el oficio". Así era Pedro Muñoz Seca, el mismo que recorrió de estudiante las calles sevillanas como la Avenida de la Constitución o la calle de los Mercaderes acercándose a tertulias y reuniones literarias de la ciudad para empaparse de su afición como autor teatral. En un alfar de Triana; ahí comienza todo.