2021 puede ser mucho peor que 2020

Pues nada. Estamos en las mismas condiciones que en marzo. En realidad estamos peor, pero nos da lo mismo ocho que ochenta. Por ejemplo, los muertos por Covid-19 el pasado día 19 de marzo (ya estábamos confinados en nuestros domicilios) fueron 228. Eso nos dijeron. Hemos descubierto, con el tiempo, que eran más. La diferencia es que el 19 de marzo, al saber que teníamos 228 bajas en un solo día, sabíamos que la tragedia era inmensa. Ahora nos dicen eso mismo y nos vamos de fiesta, de botellona o a dar una vueltecita por el centro. Estamos perdiendo el sentido.

Si seguimos por este camino, el año 2020 nos va a parecer una fiesta de disfraces al lado de lo que puede ocurrir en 2021. No hay que perder de vista el refranero: ‘Alguien vendrá que bueno te hará’. Si no resolvemos algunos problemillas, 2021 tiene una pinta regular.

El paro sigue disparado. Y se volverá a disparar porque los que están en ERTE pasarán a ERE. Y no mejorará porque la campaña de navidad va a ser desastrosa. Ese es un movimiento (del ERTE al ERE) que el Gobierno está retrasando aunque es inevitable. Y hablamos de decenas de miles de personas. Por su parte, los autónomos que estén pasando por dificultades llegarán a final de año exhaustos y con mínimas posibilidades de salir adelante. Taxistas, músicos, actores o actrices llevan sufriendo meses y todo tiene un límite.

España no cambia ni a la de tres. ¿Cuántos años llevamos escuchando decir a los políticos que las energías renovables son el futuro? ¿Cuántos años llevamos escuchando decir a los políticos que nuestro tejido productivo no es sostenible y que hay que encontrar la forma de no depender tanto del turismo y la hostelería? Palabras, palabras, palabrería. Estamos en manos de incapaces que se arriman a lo fácil (mantener lo que hay) para aguantar el mayor tiempo posible en el poder. Pero son incapaces de resolver un problema brutal: somos los camareros que ponemos copas a los turistas que vienen a vernos.

Otro pequeño problema ante el que nadie parece detenerse es el relacionado con las vacunas. Tal vez lleguen en diciembre. Yo lo dudo. Si es así, las dosis no serán suficientes para cubrir todas las necesidades. Y solo a final de año, y solo tal vez, existirá la posibilidad de vacunar al grueso de la población. Pero seguimos sin cura. La gente seguirá muriendo a causa del SARS-CoV-2. Como ocurre con la gripe. La vacuna será, sin duda un alivio, pero no la solución total al problema.

En fin, la lista problemillas es inagotable. Estos son solo tres aspectos que convertirán 2020 en un buen año si no se resuelven con rapidez. Y no tiene mucha pinta, la verdad.