28 de octubre: “Día de la Empresa” sin olvidar los ODS

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el conjunto del tejido empresarial andaluz acogió con satisfacción el consenso alcanzado entre todos los partidos políticos del Parlamento autonómico para declarar el Día de la Empresa en Andalucía el 28 de octubre. Justo reconocimiento a las empresarias y a los empresarios que contribuyen día a día a la generación de empleo y riqueza. Una fecha que tiene que servir también para recordar unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que la Agenda 2030 les propone a las empresas: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Un objetivo al que aferrarnos en momentos históricos donde la crisis postpandemia, las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico que vive Europa en su territorio están asestando un nuevo golpe a la economía, marcando un antes y un después en el orden económico mundial. Un impacto que afectará por supuesto también a Andalucía; difícil de cuantificar ahora, pero que seguramente traerá incertidumbres, dificultades reales y situaciones laborales vulnerables y precarias. ¿Cuáles serían algunos de los temas prioritarios que este ODS 8 quiere recordarnos en este Día de la Empresa para darles solución?

• El empleo pleno y productivo y el trabajo decente

• La desigualdad dentro de las empresas

• El desempleo entre los jóvenes

• La eliminación de todas las formas de trabajo infantil

• La importancia de la economía circular

• El apoyo al emprendimiento, a los autónomos y a las pymes

• La protección de los derechos laborales

• La promoción de un entorno de trabajo seguro

Como en toda celebración, no pueden faltar los regalos, así que sería todo un detalle por parte de la Administración Pública que en esta fiesta escenificara el reconocimiento, por ejemplo, con una mayor simplificación administrativa, entendida como la reducción de las barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática de las administraciones con respecto a autónomos y empresas. Acompañando a esta reducción de cargas administrativas, también una reducción de cargas impositivas.

La Agenda 2030, como solemos decir a menudo, es una magnifica caja de herramientas que pueden ayudar a empresas e instituciones a conseguir buenos resultados económicos concretos, procurando que nadie se quede atrás.

Desde OECA felicitamos a las empresas porque si sus esfuerzos no estaríamos avanzando y progresando en nuestra tierra como lo estamos haciendo. Nosotros seguiremos fieles en nuestra tarea de ayudar a los empresarios en la implementación de los ODS, labor voluntaria y no vinculante, pero que puede mejorar el destino de nuestra economía ofreciendo al mismo tiempo ciertos parámetros para evaluar y examinar el impacto de la producción y la gestión en nuestro entorno. También puede ayudarnos a no perder de vista que las alianzas, la colaboración público-privada y la cooperación multilateral son motores para forjar consensos y proyectos orientados a promover el crecimiento económico inclusivo, sostenible y generador de empleo.

Desde OECA, de nuevo, felicidades a las empresarias y a los empresarios y nuestro mayor agradecimiento. Nuestra contribución será seguir representando un papel dinámico para que esta Agenda 2030 se traduzca en cambios positivos y otro mundo, también en economía, sea posible.