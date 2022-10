A la rica castaña asada con el calor de Sevilla

Con es frase cerraban algunos informativos hace unos días la chica que ofrecía en televisión la información meteorológica, cuanta verdad encierra esa frase. El frio le cuesta llegar y las tradiciones van con las fechas que avanzan sin parar en el calendario, Si damos una vuelta por Sevilla y sobre todo por las calles del centro ya podemos ver a los típicos vendedores de castañas envueltos en una gran cantidad de humo y mientras los termómetros marcan los casi 30 grados. Esta es una estampa que se repite en los últimos años y donde todos nos hacernos la misma pregunta, ¿se venden o no?, bueno el caso es que cuando avance el próximo mes de noviembre, notaremos como la cosa cambia y como en esta ciudad el otoño es una cosa pasajera de semanas, el frio aparecerá y nuestro cuerpo no sentirá el rechazo de ver un puesto de castañas con calor. Esta es una tradición que viene de hace mucho tiempo. El otoño comienza a ser la temporada de la Castaña. Concretamente según cuenta el refrán, «Por San Eugenio, pon las castañas al fuego». Aunque estos días se puede contemplar en Granada más de una castaña bien criada que se ha caído del árbol, hasta mediados de noviembre que comienza la temporada real. La propuesta que os hago es visitar la Sierra Norte de Sevilla, la cual no me canso de visitar sea la época del año que sea tiene tantos rincones que me pasaría horas hablando de ella. Nos desplazaremos hasta la localidad de Constantina, a unos 75 kms de Sevilla capital, en dirección a Cazalla de la sierra. Existen 2 vías de acceso a este pueblo, o bien desde la carretera de El Pedroso, vía Cantillana, o bien desde la carretera de Villanueva del río y Minas. La mayoría de este fruto se toma en nuestra ciudad y llegan desde este rincón de nuestra geografía, por cierto, la sequia vivida en los últimos meses no afecta los castaños como a otros frutos. Para poder vender o utilizar un puesto de castañas hay que pedir unos permisos al ayuntamiento y cumplir con unos requisitos solicitados por la administración, en los últimos años y con esto de la crisis han aumentado las solicitudes de estos puestos en Andalucía ,Sevilla y la capital de España es la ciudad donde mas solicitudes se expiden cada año. El tiempo no acompaña, pero los vendedores ya están en nuestras calles y plazas, y el mejor homenaje que podríamos hacer a estas personas es comprar este fruto, aunque choque un poco con la temperatura, todo esto es el no perder una de las imágenes clásica de nuestra tierra. La tradición del castañero se hereda de padres a hijos, así era hasta hace años y en muchas sagas se conserva este trabajo y esta tradición, suerte y que llegue ya un poco el frio.