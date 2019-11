A nosotros que nos registren

Malos tiempos para el Partido Socialista de Andalucía. Algunos dicen que la sentencia de los ERE no afectará para nada al partido a nivel nacional, pero sí lo hará porque el asunto es demasiado gordo como para que los otros partidos nacionales no lo utilicen para castigar a Pedro Sánchez, ciertamente herido tras las pasadas elecciones por los malos resultados, a pesar de ser el más votado. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Griñán, condenados, el primero a nueve años de inhabilitación, y el segundo a seis de cárcel. No es moco de pavo, pero los socialistas andaluces siguen defendiendo la honradez de ambos gobernantes, y los de Madrid no paran de decir que con ellos no va la cosa, que los registren porque entonces no estaban en el Gobierno. ¿Nadie va a salir a pedir perdón y a decir lo avergonzados que se sienten de que se hayan perdido cerca de setecientos millones de euros que estaban destinados a los parados andaluces? Ábalos, por ejemplo. No, nada de eso. “No es un caso del PSOE, sino de responsables públicos de la Junta de Andalucía”, dijo ayer en su comparecencia ante los medios, sin que se le cayera la cara de vergüenza. Por cierto con más mal color de lo habitual en él, que tiene siempre aspecto cadavérico. ¿Se habrá leído la sentencia? Porque en las páginas 95, 126, 127, 130, 443 y 690 se habla del PSOE. No es una condena al partido, pero sí a responsables importantes de estas siglas. Y no a meros empleados, sino a mandamases como Chaves o Griñán, entre otros, consejeros incluidos. Que todo ocurriera hace años no quiere decir que no sea de extrema gravedad y que, por tanto, una vez que ha habido condenas sean capaces de pedir perdón y aceptar las sanciones con humildad y hombría. Dar la cara, lógicamente, porque el asunto es muy grave. Pedir perdón a la militancia y luego al resto de los ciudadanos andaluces, en vez de hablar tanto de la Gürtel, cuya condena sirvió para que echaran a Mariano Rajoy del Gobierno a través de una moción de censura encabezada por quien hoy es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien aún no ha dicho nada.