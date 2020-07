A por los okupas

Parece que el gran problema de los okupas en España va camino de solucionarse, aunque no sea fácil. En Países como Francia, Alemania, Italia, Suecia o Dinamarca se tardan entre 24 y 48 horas en echar a los okupas de tu casa. Es lo que propone ahora el Partido Popular, que en 48 horas sean desalojados, seguramente porque tenemos dos elecciones importantes el domingo, las del País Vasco y Galicia. ¿Puede dar votos el anuncio de esta medida? Por supuesto. Hay muchas cosas que angustian hoy a los españoles, pero el hecho de que un día vengas del trabajo o el supermercado y te encuentres okupas en tu casa, es algo que puede llegar a quitarte el sueño. Cuesta entender que en un país como España, que presume de europeo, estemos aún en este plan. Estos días hemos visto cómo la acción de los vecinos ha sido determinante para echar a okupas de algunas viviendas, pero no hay derecho a que los ciudadanos tengamos que jugarnos la vida para hacer lo que tienen que hacer los jueces y la policía. Es decir, el Gobierno. Porque ya no es jugarse la vida con un matrimonio con dos o tres niños que le ha pegado una patada a la puerta de un piso porque no tiene donde vivir, sino con mafias que te quitan tu casa, la traspasan a otros okupas, alquilándola o vendiéndola, o te piden un dinero para devolvértela sin destrozos. Lo raro es que aún no haya habido alguna desgracia con alguien a quien se le fuera la cabeza y liara la marimorena. No hace muchos días leí que unos okupas exigían al dueño de la casa que pagara una reforma que querían llevar a cabo, y la verdad es que quiero pensar que fuera un bulo porque sería ya no digo para que se te vaya la cabeza, sino algo peor. Entras por la fuerza en mi casa, rompiendo la cerradura, ves que tirando un tabique puedes tener una habitación más para alquilar y me pides que pague la reforma. Y si no acepto corro el riesgo de que se haga fuerte y se lleve años en ella o que se vaya un día y me la deje destrozada, por tacaño, por ser insensible ante el drama de los que nunca han querido tener una hipoteca. Luego nos extrañamos que Europa le haya dicho que no a Pedro Sánchez a que una socialista, Nadia Calviño, presidiera el Eurogrupo, a pesar del apoyo de Merkel y Macron, partidarios de que un país de la Europa Sur lo presidiera ante la crisis que se avecina. A ver si nos vamos enterando de que o comenzamos a ser un país moderno de verdad, europeo, o nos irá cada día peor.