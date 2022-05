¿A quién hay que votar en Andalucía?

Nunca me voy a creer que el Partido Socialista lo hiciera todo bien en sus años de gobierno en Andalucía, casi cuarenta, y que el Partido Popular y Ciudadanos, lo hayan hecho todo mal en estos tres años. Solo un enfermo de odio o fanático sectarismo podría creerse algo así. Una cosa es pensar que un gobierno PP-Vox, en Andalucía, podría suponer un retroceso en los derechos y las libertades de los ciudadanos, que cada cual puede pensar lo que le parezca, y otra creer que solo la vuelta de los socialistas al poder puede salvarnos del caos. Con Espadas, además, que va a basar su campaña en intentar desacreditar a Juan Manuel Moreno Bonilla, que sin haberlo votado, pienso que es de lo mejor que la ha pasado a Andalucía en los últimos años, por su talante y eficacia. Lo puedo decir porque no me debo a la disciplina de ningún partido y, por tanto, soy un hombre libre. Más que el socialista vasco Patxi López, quien dio a entender que EH Bildu es más partido de Estado que el PP. “ETA ya no mata”, dijo en diciembre, en una entrevista para El Correo, el vasco. “Por tanto, la izquierda abertzale puede hacer política”, expuso. Y tanto que la hace. Con los socialistas, por ejemplo, que gobiernan gracias al apoyo de quienes justificaban y no condenan con contundencia los crímenes de ETA en democracia. No cuando el franquismo aún fusilaba a personas de una determinada ideología, sino en democracia. Y estos son los que se atreven a decirnos a los andaluces lo que hay que votar en Andalucía por el bien de la democracia, como si aquí fuéramos meros borregos, aunque los haya, como en todas partes. Lo que va a pasar en nuestra región está bastante claro, según las encuestas y lo que vamos viendo a diario en la calle. El Partido Popular y Vox pueden barrer en las urnas el próximo 19 de junio y ya estamos de nuevo con lo de que hay que parar a la derecha, ahora a la ultraderecha. Pues parece que no, que millones de andaluces no están pensando precisamente en eso, sino en que si tiene que pasar, que pase. A pesar de que se insista tanto en que Andalucía nunca estuvo tan mal.