¿A quiénes vacunarán primero?

Nadie sabe, a día de hoy, a quién vacunarán primero y a quién colocarán en el rincón de esperar. Seguramente, no lo saben ni en el Ministerio de Sanidad. Pero podemos hacer nuestros propios planes y calcular, más o menos, cómo va a ser la cosa.

Este es un asunto muy complicado por varias razones. La vacuna debe conservarse a -70°C y eso no es fácil. Estas no son de las que se meten en la nevera. Serán necesarios centros de almacenamiento adecuados que estén lo más próximo que sea posible a los centros de vacunación. Por tanto, la logística es el primer gran problema. Hay que pensar que en España se han perdido aviones enteros cargados con material sanitario, se han comprado mascarillas a precios imposibles que no cumplían con la normativa y eran inservibles... Ante esto ¿qué puede salir mal?

Supongamos que las vacunas no se extravían o se caen en un pozo sin fondo. Llegamos al territorio del gran problema ético y moral: ¿quién será el afortunado? Pero que nadie se alarme porque estamos en España y aquí lo arreglamos a lo cañí.

En el mes de agosto ya se sabía; gracias al Instituto Carlos III que es dependiente del Ministerio de Sanidad; que el 30 por ciento de los españoles no se vacunaría contra el SARS-CoV-2, por miedo, porque no les da la gana o por lo que sea. Ha pasado el tiempo, se acerca la fecha de vacunación y todo indica que ese porcentaje va en aumento. El problema ético y moral va disminuyendo a medida que se las personas se suman a eso que tanto se escucha: ‘se van a vacunar, Sánchez y Simón, uno al otro, porque yo no pienso hacerlo’. En España preferimos que el riesgo lo corra otro. Si puede ser el jefe mejor.

Serán los grupos de riesgo los primeros que sean vacunados, después de Sánchez y Simón, claro (a los que veremos con una jeringuilla clavada en el hombro y en prime time). Es lo suyo puesto que son (los grupos de riesgo, digo) los más vulnerables (mayores y personas con patologías previas) y los más necesarios para seguir peleando contra el coronavirus (sanitarios, policías y militares) y los más necesarios para que podamos seguir teniendo una vida que parezca normal (por ejemplo, profesores). Es lo suyo porque están muy expuestos y es lo que esperan muchos porque nadie sabe cómo van a funcionar estas vacunas y arriesgar gusta poco; mejor que arriesguen otros. Ya sé que suena a disparate y crueldad, pero se escucha (muchas veces en forma de chiste) en tabernas, reuniones familiares y similares.

La vacuna en España será gratuita y voluntaria. Damos por hecho que llegarán a su destino y que nadie pulsará el botón de descongelar. Pero estamos en España y todo puede pasar.

Creo yo que los grupos de riesgo estarán vacunados después del verano. Y, luego, ya veremos. Y eso es mucho tiempo, y muchos muertos, y mucho colapso sanitario después. Hablamos de 10 millones de personas. Somos casi 47 millones de habitantes en este santo país. Por tanto, vayamos pensando en cómo vamos a cruzar el inmenso desierto que tenemos por delante. Es lo más práctico.