Adara Molinero hundida. Un tal Rodri se la ha jugado. Qué tragedia

Pues nada, que tengo un pellizco en el corazón que no me deja dormir, que Adara Molinero ha roto con el tal Rodri, que después de reformar o construir su casita (no sé si una cosa u otra y, la verdad, me da igual) se han dejado estos dos jóvenes... que ni chicha ni limoná, que venden hasta si van al baño y dejan un olor repugnante, que se fotografían de forma insistente porque viven del postureo.

No entiendo cómo se puede premiar que alguien no sepa hacer la o con un canuto, no entiendo qué representan estos dos elementos para miles de jóvenes que quieren imitar una forma de vida que consiste en fardar de ser más tonto que un píe y presumir de una felicidad de palo que consiste en ganar pasta por no hacer nada de utilidad para la sociedad. No entiendo qué pasa en España para que a vagos y estúpidos se les dé una visibilidad que no consiguen jóvenes escritores, investigadores o matemáticos que se dejan la piel cada día para aportar todo lo que son al resto.

Adara Molinero muy, muy, inteligente, no es. El tal Rodri es un listillo que sabe aprovechar las circunstancias para hacer caja de forma canalla y punto. Y ambos son el paradigma de ese tonto del pueblo que todos tenemos cerquita en esta España tan singular.

Se han dejado y a él le han pillado haciendo carantoñas a una señora distinta. Ya veremos lo que tardar en reconciliarse para vender exclusivas y seguir viviendo del cuento.