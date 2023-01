Adara Molinero ¿nueva participante de Supervivientes?

Adara Molinero es el personaje televisivo que más récords negativos acumula. Por ejemplo, según mis fuentes (solventes a más no poder) el CI de esta joven roza el valor cero lo que convierte a esta mujer en el ejemplo de que todo es posible en la telebasura o para explicar lo que significa ‘mínima expresión’; su discurso ofrece una característica extraña para el común de los mortales puesto que no utiliza más de treinta palabras que acompaña de risas estúpidas, resoplidos y gestos entre incomprensibles y ridículos; sus conocimientos (eso que llamamos cultura general) no es que sea limitado sino negativo (no sabe nada y si trata de aparentar dice todo al revés por lo que el resultado es un valor acompañado de una rayita horizontal); su capacidad para expresar emociones es casi nula puesto que, bien abre la boca intentando mostrar sorpresa (todo le causa un sentimiento de novedad hasta que logra procesar la información que le llega, esto es cinco o diez minutos), bien llora sin ton ni son, bien ríe sin venir a cuento.

Pero Adara Molinera ha encontrado un lugar en el que todo esa acumulación de cochambre le hace tener ventaja: la telebasura. A base de gritos, carreras por los pasillos, besos y amores más falsos que el beso de Judas, y conflictos interpersonales de factura agresiva y destructiva, Adara Molinero ha logrado colarse en la telebasura para elevar los índices de audiencia con su presencia. Con esta mujer en el reality de turno se garantizan broncas, romances, despropósitos y todo tipo de espectáculos que elevan a los altares la estupidez humana retransmitida en directo y sin filtros.

Parece ser que esta mujer será una de las participantes de la próxima edición de Supervivientes. Si es así, las redes sociales serán un hervidero de comentarios ensalzando la idiotez o intentando destruir a una mujer que, en realidad, lo único que hace en ganarse la vida a costa de su dignidad como persona. Bastante tiene ya con eso.

Nos lo vamos a pasar de miedo. Estamos de enhorabuena.