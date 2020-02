Adriana Lastra y el socialismo

Adriana Lastra Fernández es una joya. Dijo ayer que “cuando una persona ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, es socialista”. Es la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Un día le preguntaron en qué había trabajado y contestó que no tenía por qué hablar de su vida privada. O sea, que no ha trabajado fuera de la política, donde está desde los 18 años y tiene ahora 39. Desde luego es una política de raza, como buena asturiana, y parece ser que tiene futuro en el partido. De hecho, ser su portavoz en el Congreso no es moco de pavo. Me encanta eso de que la izquierda tenga muy buena opinión de ella misma. ¿Recuerdan la perla de Alberto Garzón no hace muchas semanas? Dijo que no hay delincuentes de izquierdas. No, ni ná.

Es verdad, y no le falta razón a Adriana, que el socialista se caracteriza por tener una sensibilidad social especial. Hay muchas clases de socialismo y el español es un tanto peculiar. Existe el señorito socialista, de los que en el partido de Lastra los hay a manojitos. Recuerdo cuando a mediados de los setenta, en las reuniones medio clandestinas del PTA (Partido de los Trabajadores de Andalucía), se acercaban a veces militantes del PSOE y se consideraban muy por encima de los comunistas. Iban con buenas chaquetas de pana y solían hablar de Engels, Saint-Simont o Lenin sus parientes más remotos. Y en cuanto llegaban los grises a pedir carnés de identidad, salían pitando. Nunca vi a ninguno de ellos irse de Palmete con las botas llenas de barro, que se pegaba más en las de los comunistas, seguramente porque estaban más desgastadas de andar por el barrio.

El socialismo es más antiguo que el comunismo, pero les unen muchas cosas. Lo estamos viendo estos días, con Pablo Iglesias yendo ya en coche oficial a todas partes y a la vez diciéndoles a los de los tractores que aprieten, que llevan la razón. El de Podemos tiene ahora otra idea de las injusticias y no le veo aspecto de que se le remuevan muchas cosas por dentro, como apuntó Lastra. Creo que el verdadero socialismo es el que representa ella, un socialismo de corte cañí, reformista, nada anticapitalista y, sobre todo, alejado de las injusticias y amigo de la propiedad. Miren a Felipe González todo lo que ha atesorado.

Creo que Adriana Lastra anota en una libreta cada noche, antes de irse a la cama, qué decir al día siguiente para chupar cámara y salir en los periódicos. Ayer dijo esa chorrada del socialismo y las injusticias y hoy a lo mejor dice que el fascismo nos arrastra de nuevo a las cunetas. Eso sí, leyendo, porque improvisa poco. Es una socialista de notas.