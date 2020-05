Adriana Lastra y la cacatúa

Ayer decía Pedro Piqueras en el informativo de la noche, que Vox “amenaza” con una manifestación por la defensa de España. ¿Así estamos ya, considerando amenaza una manifestación de ciudadanos, aunque sean simpatizantes de un partido como el que lidera Santiago Abascal, echado claramente al monte? Ayer fue un día muy jugoso para quienes somos apasionados de la política nacional. Lo más profundo de la jornada, sin duda, que Adriana Lastra llamara cacatúa al diputado Egea, del PP. Adriana es esa diputada socialista, portavoz del partido en el Congreso, a la que un día le preguntó Jesús Cintora en qué había trabajado y respondió que “en muchas cosas, pero no hablo de mi vida privada”. Es la que da leña a la derecha y a la derechona. O sea, que este es el nivel socialista actualmente.

Que Inés Arrimadas, de Ciudadanos, apoyara la prórroga del estado de alarma, demuestra que el partido que se cargó Albert Rivera busca un espacio que los aleje de la derecha más rancia y enloquecida, el centro, donde conseguir los votos necesarios para no desaparecer definitivamente, que es seguramente lo que pasará porque no se pueden dar tantos bandazos. Ese movimiento le favorecerá a Pablo Casado, quien si es capaz de separarse un poco más de Vox, podrá mandar a Sánchez a paseo en las próximas elecciones generales, que pueden ser como muy tarde en la primavera del próximo año. Sí, porque no parece que vaya a aguantar el tirón, lo que le espera hasta que acabemos del todo con el coronavirus. Ayer lo noté muy cansado y con la voz apagada.

Sánchez ha sacado adelante una nueva prórroga del estado de alarma, la cuarta, pero no es muy probable que vaya a tener apoyos suficientes para pedir una quinta prórroga dentro de dos semanas. El calor está ya aquí y el pueblo quiere playas y chiringuitos. Y salir a buscarse la vida, porque en nuestro país hay millones de personas que viven de salir a la calle a ver qué cae para poder poner a hervir el puchero. O sea, que habrá que aprender a convivir con el virus hasta que se vaya con sus muertos, porque no es viable estar todo el año encerrados, con los negocios parados y el pueblo muerto de pena y hambre. Quizá lo que busque Sánchez es estar pidiendo prórrogas hasta que le digan que no y transfiera así la carga que suponen casi treinta mil muertos y una ruina económica desconocida hasta ahora en España.

La sesión de ayer en el Congreso tuvo sus momentos brillantes, es indudable, pero también tristes, porque vimos una vez más que los principales partidos del país van a lo suyo, que es la política como medio de buscar el poder y no de resolver problemas. No estoy muy convencido de que estén tan preocupados por nosotros como aparentan porque entonces se pondrían de acuerdo y darían imagen de unidad. Los ciudadanos necesitamos eso, unidad, no trifulcas en el Congreso y ataques como los de Adriana Lastra a Teadoro García Egea, secretario general del Partido Popular, llamándolo cacatúa.