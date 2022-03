Ahora, los agricultores

Anoche los rojos de los debates políticos ya estaban etiquetando a los manifestantes de hoy, los agricultores, como “granjeros de sofá” o “señoritos de despacho”. Esta es la democracia que tenemos en España: para manifestarse hay que ser un pobre muerto de hambre, un asalariado reventado. Si usted tiene tierras, crea empleo y el Gobierno, al actual o el anterior, lo cruje a impuestos y lo arruina, debe saber que no tiene derecho a salir a la calle a quejarse porque tertulianos periodistas, esclavos de la disciplina ideológica o beneficiarios de generosos sobres, le pueden llamar facha, franquista o terrorista, como está ocurriendo estos días con los camioneros autónomos. Yo no podría salir a quejarme a la calle, como autónomo, aunque el Gobierno me tenga ahogado con los impuestos, la luz o el combustible. Podría salir, claro, pero los rojos colocados por los partidos que gobiernan o apoyan gobiernos, en los debates televisivos, me sacarían enseguida el árbol genealógico. “Este es de los Bohórquez terratenientes de Jerez”, cuando hasta mis tatarabuelos paternos y maternos eran jornaleros del campo, de Arahal. Me produce náuseas que alguien estudie periodismo para venderse a un partido político, sea el que sea. Los hay que cambian el discurso según el medio en el que estén. Que hablan en La Sexta, leña a la derecha. Que van a Trece Televisión, suavizan sus críticas a la derecha, porque peligrará el sueldo. Anoche hablaban en La Sexta de la “pobreza de Madrid”, como si fuera la única región de España donde hay pobres en riesgo de exclusión. Tres millones, decían que hay en la capital de España, la mitad pobres de solemnidad. Daba vergüenza ver a periodistas echando mierda por la boca. Los mismos que hoy dirán que los agricultores y ganaderos son unos señoritos fachas que van a salir a la calle porque se aburren. Sí, los que están tirando las berenjenas o los tomates porque les pierden menos dinero que vendiéndolos. Los tertulianos están nerviosos porque estas huelgas o paros suelen derribar gobiernos y si cae el actual, que puede ocurrir, se quedarían sin la pasta. El mundo rural sale hoy a la calle y cuando el campo se levanta, los gobiernos tiemblan.