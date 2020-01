Mientras seguimos asistiendo al bochornoso espectáculo que nuestros senadores y diputados nos ofrecen, un día sí y otro también, las cosas en Oriente Próximo se están poniendo más feas de lo que deberían. Nos encontramos al borde de un conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos.

La muerte del general iraní Qasem Soleimani (el pasado viernes un dron norteamericano se lo llevaba por delante) ha sido el detonante de una escalada de tensión en la zona. Esta madrugada, la Guardia Revolucionaria iraní bombardeaba dos bases norteamercicanas que los Estados Unidos tienen instaladas en territorio iraquí, la de Ain Al Asad, en el oeste del país, y una en Irbil, en el Kurdistán iraquí, según ha confirmado el Pentágono. Y esto es, sencillamente, un desastre porque estamos a un paso de que las cosas vayan a peor y eso significaría que Estados Unidos e Irán entrasen en combate. Por supuesto, al mismo tiempo, el petróleo sube, el transporte de crudo corre peligro por la intervención de unos y otros en el estrecho de Ormuz y el conflicto va calando en todos los países de la zona (Israel y Arabia Saudí están señalados desde el principio). En fin, estamos al borde de un conflicto que complicaría las cosas en todo el mundo y parece que la importancia que tiene todo esto es nula. Al menos en España.

En España nos interesa más que los políticos estén dividiendo España en dos (todos los están haciendo, todos sin excepción), en España nos interesa más vivir con ilusión que algún indocumentado o indocumentada se cuele en un ministerio cualquiera (no es la primera vez que tendremos una ministra de Trabajo que no ha trabajado en la vida), en España nos interesa más saltarnos a la torera las normas (se empieza por no pagar el IVA y se llega a pisotear la Constitución; así de sencillo). En España nos interesamos nosotros mismos y lo de Trump con los iraníes nos parece una vulgaridad.

Habrá que esperar para saber cómo se resuelve el asunto en Oriente Próximo porque lo de España ya nos lo sabemos e intuimos que terminará como de costumbre. Entre mal y penosamente mal.