Alberto Máximo Pérez Calero, amigo de sus amigos, gran médico y persona dispuesto hacer el bien

A lo largo de mi trayectoria profesional he conocido a muchas personas que han ocupado importantes puesto de responsabilidad. Muchos de ellos han pasado y quedan ya en el recuerdo y otros te quedan una huella imborrable, primero por que tengo la gran suerte de estar en permanente contacto con el y segundo por la magnifica labor que sigue haciendo en su día a día. Alberto Máximo Pérez Calero es de esa buena gente que se deja querer, que esta siempre cuando lo necesitas y que ya en su jubilación no para de marcarse retos que consigue y que no para de seguir haciéndolos. Su mujer también le acompaña en esta aventura de acercarse a barrios marginales de Sevilla y hacer el bien entre familias que lo pasan mal. Más de 40 años dedicados a la medicina, una profesión en la que además compartió como presidente del Ateneo de Sevilla durante muchos años, ha sido desde los 23 doctor en medicina, especialista en el aparato digestivo . Astigitano de nacimiento, que dio sus primeros pasos como profesional de la salud en el ambulatorio de Alcalá. Un chaval inquieto, cuya labor ha sido siempre estar con el paciente y que entre los muchos galardones recibió el Premio Médico-Sanitario San Damián. Acérrimo defensor de la medicina pública. Una persona activa en las redes sociales y que cuenta cada día cosas que le ocurren en esta ciudad y que sobre todo comenta palabras a la medicina como las de hace unos días: En las consultas, los médicos en general, tenemos que insistir en la higiene personal diaria. Nuestros servidores públicos trabajan para ello, y el frío no puede ser un inconveniente en Sevilla para la ducha o el baño diario, evitando las caídas por resbalones. Muchas gracias. Amante de Cádiz, pasear con el por el Paseo Marítimo y charlar de cosas que le ocurrieron durante su vida hace que el tiempo se detenga y pase sin darte cuenta. El Ateneo de Sevilla fue su casa durante muchos años y bajo su presidencia se realizaron muchas cosas que cambiaron para bien esa institución. El pasado día cinco de este mes y tras estar muchos años al frente de la cabalgata de Reyes de Sevilla, las cosas las veía de manera diferente y así lo transmitía en las redes: Entre el bullicio de la gente, veré la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, después de 27 años en las Juntas Directivas del Ateneo. Creo que voy a coger, en la novena fila, los caramelos que he repartido siempre. Muchas gracias sevillanos por vuestro afecto y cariño a mi persona. Otra de las virtudes de Alberto es su humildad y eso me gusta y lo hace mejor persona. Cuando llego su jubilación , los pacientes de muchos años sintieron que algo muy suyo se les marchaba y lo manifestaron públicamente en escritos y en conversaciones entre ellos. Desde estas páginas de El Correo de Andalucía quiero hoy domingo, darle este humilde espacio, de esta forma le hago llegar el agradecimiento que siento por una persona que a lo largo de una parte de mi trayectoria profesional nunca encontré un no por respuesta a cualquier iniciativa que se le planteaba. Gracias Albero por ser como eres y nos seguiremos viendo, yo aprendiendo siempre de ti y de tu buen hacer.