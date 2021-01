Alcaldes cabreados con el Gobierno de España, dinero que no llega

El alcalde de Los Palacios y Villafranca y vicepresidente tercero de la FAMP, Juan Manuel Valle, ha declarado “que terminó el 2020 y aún no sabemos dónde están los 3.000 millones de euros que el Gobierno de la nación anunció en el mes de septiembre, de este modo reivindica la no llegada de esas cantidades. Quiero trasladar mi preocupación porque se fue el año y el Ministerio de Hacienda no ha sido capaz de desbloquear los fondos que iban a llegar directamente a todos los ayuntamientos de España. Una petición que se hizo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, dotada con 3.000 millones de euros que el Gobierno repartiría según los criterios de población y que llegarían directamente a los ayuntamientos de todo el país igual que van a llegar los fondos a las comunidades autónomas. Juan Manuel Valle declaro además que somos muchos los ayuntamientos del país que estamos afrontando la situación provocada por el Covid-19, de una manera desigual. No estamos combatiendo esta crisis con las mismas herramientas. Aunque algunos estamos haciendo los deberes y estamos gestionando bien los recursos municipales, entendemos que el Gobierno de la nación no puede ser tan insolidario en estos momentos. Ahora más que nunca no se le puede dar la espalda al municipalismo. Siguió hablando en duros términos, la paciencia se agota y el problema lo viven los ayuntamientos en primera persona, as el tercer presidente de la FEMP dedicaba estas perlas al gobierno de España, no se puede estar vendiendo el chocolate del loro con los fondos que van a venir de la Unión Europea y que llegarán cuando vengan, y a los cuales optaran los ayuntamientos que opten y en cambio tener bloqueados y hacer oídos sordos a las peticiones que se están haciendo desde todos los ayuntamientos de España a través de la FEMP. Pues de esta forma arranca este 2021, año que sigue marcado por el Covid 19 y donde la situación económica será el principal caballo de batalla que tendremos que soportar en el día a día. De todas maneras, desde aquí aprovecho para felicitar este año y el deseo de que poco a poco de vayan arreglando las cosas sea con calma y sin que más gente salga perjudicada.