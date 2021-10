Amancio Ortega dona una pasta y la extrema izquierda vuelve a estallar

Puede ser que se esté acabando el mundo, que esté llegando el Día del Juicio Final para Pablo Echenique y Pablo Iglesias, que el olor a azufre esté cubriendo el mundo entero como si fuera una manta zamorana; es posible que el único futuro sea el auténtico y genuino Armagedón; y esto es posible porque Amancio Ortega lo ha vuelto a hacer.

La Fundación Amancio Ortega donará 280 millones de euros para la adquisición de 10 equipos de protonterapia (radioterapia con protones) en el Sistema Nacional de Salud y que irán destinados a Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Vizcaya y Gran Canaria.

Pedro Sánchez, por su parte, ha vendido este plan nacional contra el cáncer como si fuera cosa suya aunque, en realidad, se trata de una donación que llega desde una figura siempre discutida que se llama Amancio Ortega. Sánchez siempre intentando pescar votos con redes ajenas.

A estas horas, las redes sociales ya están llenas de mensajes discutiendo si esta donación es una farsa, si es innecesaria, si oculta actividades fuera de la legalidad, de la ética y del sentido de un Estado controlador y dueño de todos nosotros y de nuestras cosas. Y esto es así porque Amancio Ortega representa al empresario de éxito capaz de generar riqueza para su país, puestos de trabajo para decenas de miles de personas; representa al empresario independiente del Estado, al empresario que no rinde pleitesía a un partido político para conseguir subvenciones o ayudas o cualquier otra cosa.

Serán cientos de españoles los que se beneficiarán de esta donación y es un claro motivo de alegría para todos los que sabemos que la sanidad pública española tendrá a disposición de los pacientes máquinas de última generación que salvarán vidas. Hay que recordar que las máquinas funcionan aunque sean donaciones.

Personalmente, me siento muy orgulloso de Amancio Ortega porque creo que representa al empresario de raza que necesita tanto este país. Y añado que me siento muy orgulloso de los empresarios en general porque son un soporte fundamental para que esta España siga adelante (que algún golfo se meta a empresario y organice un destrozo es una anécdota como lo es que un policía trafique con cocaína). Y como mi opinión es otra anécdota, invito a los más críticos a que echen un vistazo a los resultados que Ortega obtiene con sus empresas. Paga una cantidad de impuestos descomunal, ofrece productos que los españoles valoramos positivamente, miles de personas cobran su nómina al final de mes de forma regular... Y eso ya no es anecdótico. Ni mucho menos. Aunque Echenique insista desde la ignorancia y la estupidez más absoluta, Amancio Ortega es un gran empresario y si tuviéramos media docena más como él en España todo sería mucho mejor.