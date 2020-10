Amancio Ortega tendrá su serie. Pablo Iglesias no

Amancio Ortega va a convertirse en el protagonista de la serie de ficción que tiene planteada rodar Amazon Prime Video. Ya veremos si la serie es buena, mala o regular. Lo que ya podemos comprobar es cómo en las redes se publican miles y miles de tuits y se comparten enlaces a diestro y siniestro. Unos se rasgan las vestiduras porque Amancio Ortega es un monstruo y no merece un reconocimiento como ese; otros aplauden la iniciativa porque ven en Ortega un referente; y otros levantamos la ceja y nos tomamos esto con más calma. Una serie de ficción es lo que es y habrá que valorar el trabajo teniendo en cuenta elementos técnicos.

Supongo que es cuestión de tiempo. Pablo Iglesias no podrá resistir el impulso y vomitará algo sobre este asunto, sobre lo malo que es Amancio Ortega y lo tóxico que resulta para la economía española y la convivencia de los españoles. Dirá algo sobre la patria porque es una palabra muy recurrente para él aunque no sabe lo que significa. Y tratará de prender fuego en las redes (otra vez). Nombrar a Amancio Ortega es provocar un caos en la mente del vicepresidente segundo del Gobierno y unas irrefrenables ganas de decir cosas sobre el empresario gallego.

Amancio Ortega tuvo que buscarse la vida como todos los españoles que vivieron la postguerra española; Amancio Ortega tuvo que trabajar mucho y muy duro para construir el imperio que preside; Amancio Ortega ha tenido gestos de enorme generosidad; Amancio Ortega ha tenido una vida intensa, formidable, una vida que gustaría conocer. La de Pablo Iglesias ya es otra cosa. A mí, personalmente, no me interesa lo más mínimo. Tal vez esa es la diferencia que no puede resistir Iglesias. Porque lo mismo que a mí le sucede a millones de españoles.