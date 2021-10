Amancio Ortega y los ‘Papeles de Pandora’

Nada, no hay forma. Amancio Ortega no aparece en los conocidos como’ Papeles de Pandora’. No hay forma de trincar a este hombre. Echenique debe estar echando las muelas entre grandes padecimientos.

Sí está Pep Guardiola, el que entrena equipos de fútbol y pide la independencia de Cataluña con vehemencia. Independencia de Cataluña e independencia fiscal para él por lo que se ve. Pero aunque este pájaro sí que tuvo, según esos papeles, una cuenta oculta en Andorra que liquidó aprovechando la amnistía fiscal de Rajoy, Echenique se hace el muerto. Hay que ver las cosas de la vida: señala a Rajoy como opresor de su pueblo y al mismo tiempo logra ahorrarse un disgusto fiscal gracias al mismo monstruo dictador. Qué bien. Echenique no se ha lanzado contra Guardiola echando espuma por la boca. Claro, es que no se llama Amancio Ortega, ni crea decenas de miles de puestos de trabajo, ni hace donaciones millonarias; este solo oculta ingresos y es independentista. Claro, claro.

Está Shakira. Esta es la esposa de un jugador del BarÇa. No recuerdo como se llama. Es uno que anda siempre lloriqueando por una cosa u otra y que coquetea con el independentismo catalán y con lo que le paga la Federación Española de Fútbol si le convocan para jugar con la selección nacional de España. Y Echenique, nada de nada. Le deben gustar las canciones de Shakira. El caso es que la que tiene liada la cantante es importante, pero ya saben no se llama Amancio Ortega, ni crea decenas de miles de puestos de trabajo...

Aparece en los ‘Papeles de Pandora’ Miguel Bosé. Ya lo advirtió con su tema ‘Bandido’. Bosé siempre ha sido un incomprendido y sus mensajes han sido mal descifrados. A saber qué nos espera en el futuro, cuando sepamos que coño está diciendo estos último meses. Julio Igesias está y también avisó: ‘Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador’. Echenique debe ser fan de estos dos.

La lista es muy extensa, pero Echenique solo ha dedicado un tuit al rey emérito con la cantinela de siempre. Es muy predecible este chico. Lo único que queda por saber es qué quiso decir cuando cantaba esa hermosa canción que decía ‘chúpame la minga Dominga que vengo de Francia...’. Tal vez esconde mensajes secretos en esa letra y no somos capaces de entender. Hay que esperar.