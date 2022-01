Animadversión al sevillano

El ‘miarma’ se las trae. Eso es una verdad como un templo. Muchos pecan de ombliguista y no son capaces de ver más allá de extramuros. Eso se paga luego.

No voy a decir que nos traten mal en otras ciudades andaluzas, para nada, pero sí es verdad que sigue existiendo esa errónea percepción de la Sevilla que se lleva todos los recursos de la comunidad.

Muchos desconocen que las inversiones públicas en Sevilla, sobre todo por parte de la Junta, caen a cuenta gotas. Seguimos esperando que la Administración quiera echar una manita con el tema de las líneas de Metro o que el Estado quiera construir unos túneles para una SE-40 que se va a hacer más eterna que la obra de la Sagrada Familia.

Los sevillanos seguimos pagando ese regalo envenenado llamado Exposición Universal de 1992, y gracias a Dios y a Felipe González que la tenemos porque si no se hubiese celebrado, ¿cómo estaría la ciudad?

Sevilla es la capital de Andalucía, pero no tiene ese rango para el gobierno regional. Eso no pasa en ningún lado. No veo yo a Tarragona con esa animadversión a Barcelona como un malagueño le puede tener a un sevillano.

Muchos definen al ‘miarma’ como al señorito andaluz, cortijero, con patillas largas y que está más tieso que una mojama. Ni todos somos así ni todos creemos que Sevilla sea la mejor ciudad del mundo, aunque tenga muchas papeletas para serlo.