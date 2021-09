Antonio Checa, viajero y profesor

Y periodista, ¿qué periodista no lleva dentro a un viajero y a un profesor? El periodista viaja y observa, luego comunica y sus noticias son clases que ofrece a los receptores. Mientras mejor y más culto sea un periodista, mejor profesor y viajero, no confundir con el turista que va a muchos sitios sin estar en ninguno. El profesor y maestro de periodistas y de profesionales de la comunicación en general, doctor Antonio Checa Godoy (Jaén, 1946), ha sido objeto de un homenaje por parte de un grupo de investigadores universitarios. No se trata de un homenaje de los que se lleva el viento sino que se puede ver, palpar y leer en un libro donde se analizan aspectos de la comunicación en Andalucía entre los siglos XIX y XXI. Vaya si se lo merecía. Y mucho. Antonio es una de esas personas “en el buen sentido de la palabra, buenas”, que te dará siempre todo lo que pueda darte. El libro se llama Los medios de comunicación en Andalucía (siglos XIX-XXI). Estudios en homenaje al profesor Antonio Checa Godoy, lo ha coordinado la profesora Inmaculada Casas-Delgado y lo ha editado la Universidad de Sevilla.

Como bien se indica en la web de la universidad editora de la obra , Antonio Checa Godoy es “investigador pionero y de referencia en la historia del periodismo en Andalucía, área de conocimiento a la que ha dedicado buena parte de su labor docente e investigadora. No obstante, la figura del profesor Checa trasciende este ámbito y explora otros, tales como la publicidad y la comunicación audiovisual”. Checa es uno de esos maestros del periodismo con el que muchos nos hemos informado desde siempre ante todo sobre aspectos relacionados con Andalucía. Estuvo al frente de publicaciones como Diario de Granada, Huelva Información, el excelente y sin embargo efímero semanario Andalucía Actualidad o la revista Andalucía Económica, entre otras muchas ocupaciones periodísticas. Después de muchísima actividad profesional en el campo comunicacional tuvimos la suerte de que entrara en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla de la que llegó a ser decano. Sus clases eran magistrales simplemente porque a su condición de persona fáctica que es una virtud que te otorga el periodismo, unió o, mejor dicho, consolidó una actividad investigadora que aún no ha terminado ni después de su jubilación hace pocos años, al revés, sigue estudiando, publicando libros y ejerciendo como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Se nota que lo quiero, ¿verdad? No suelo halagar por halagar y me gusta distinguir las voces de los ecos. Si usted desea conocer la historia de la prensa en Andalucía o en Iberoamérica no tiene más remedio que introducirse en la obra de Checa; si lo que quiere es saber sobre la historia de la radio andaluza o de la publicidad en general y el cartel publicitario o propagandístico, deberá consultar la obra de Antonio Checa; si necesita informarse sobre cualquier aspecto de Andalucía tendrá que acercarse a la Enciclopedia General de Andalucía que coordinó Antonio Checa; si desea conocer determinadas zonas del planeta acuda a los libros de viajes de Checa... Si, encima, cuando lo conoces estás ante uno de esos seres a los que crees conocer de toda la vida, ¿no va uno a admirar y a querer a Antonio Checa Godoy? Es inevitable.

Cuando Checa defendió su tesis doctoral el presidente del tribunal, Jesús Timoteo Álvarez, catedrático de la Universidad Complutense y a quien considero el primer investigador que unió con acierto la historia y la estructura de la información y la comunicación, le dijo que él creía que iba a ver a una persona ya mayor porque desde joven leía textos de Antonio Checa Godoy. Se nos jubiló por imperativo legal -un error tal imperativo- como otros maestros de la investigación y docencia universitaria en comunicación de la Universidad de Sevilla; queda la escuela de Checa y el propio Checa en plena forma, ¡cómo no homenajearlo! Les recomiendo que no huyan de los libros escritos por lo que llamo periodistas académicos. Checa es uno de ellos y además de los ilustres.