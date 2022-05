Anuar insulta sin parar y será expulsado a la primera de cambio

En la telebasura se han normalizado algunos comportamientos que son, al menos, despreciables. Uno de ellos es el que despliegan los ‘insultones’. Insultar no es para tanto, ya se puede decir a otro cualquier cosa sin que, a cambio, te meta un trallazo la organización del programa; es más, si el ‘insultón’ logra elevar el índice de audiencia, todo es perfecto. Esto es con lo que nos despachan a diario desde productoras que han olvidado lo que es un valor o un comportamiento mínimamente educado.

En Supervivientes 2022 está participando un tal Anuar. Este es el hermano del novio de la hija de Isabel Pantoja. Ese es todo su curriculum. Muy espabilado no parece aunque insultando es una máquina. A Juan Muñoz ya le dijo que era un fracasado y un sinvergüenza. Así, sin vaselina, a lo bestia y sin remilgos. A Ana, otra de las concursantes (esta señora es amiga de la última ganadora del concurso, creo), le ha soltado que es una vieja. Sin razón alguna y con un tono macarra, matón y misógino que tiraba de espaldas. La organización del programa no ha dicho esta boca es mía. Creo yo que a todo el que insulta de esta forma lo que hay que hacer es meterle un paquete sin compasión alguna. No se puede normalizar el insulto para que parezca que es una forma de opinar, o que forma parte de la libertad de expresión o cualquier excusa que se quiera poner.

El tal Anuar será expulsado a la primera de cambio. Ya se lo digo yo. Un ser tan vacío, tan agresivo y tan faltón, que tiene este comportamiento es carne de cañón.

Al hilo de todo esto, mientras escribo esta columna, pienso en quién es este tipo y en la razón por la que está concursando en Supervivientes 2022. La razón tiene nombre y apellidos: Isabel Pantoja. Esta si que es una buena superviviente (lo demostró en el propio programa). Es la novia del hermano del tal Anuar, es hermana de Kiko Rivera, hija de Isabel Pantoja y, por si era poco, fue novia de Omar Montes. ¿No es eso sobrevivir y superar grandes obstáculos?

Por cierto, el formato del programa comienza a dar síntomas de enorme desgaste, de fatiga estructural. Siempre las mismas pruebas, siempre los mismos problemas, siempre el mismo hambre... Van a tener que echar imaginación los guionistas. Igual llevando a personas normales, educadas e inteligentes, es suficiente.