Daba la impresión que nuestra arrogancia colonial había tocado techo, pero sólo hace falta que se de el escenario perfecto para que nuestro razonamiento “blanco” justifique el uso del humor por encima del dolor ajeno. Con esto me uno a la reflexión que hace mi compañera de Afroféminas, Ayomide Zuri, sobre la la última parodia de Broncano en “La Resistencia” hacia la comunidad negra. Después de una semana intensa de activismo y concienciación, se le ocurre que mostrar la imagen de un perro aplastando con su pata la cabeza de un negro en el suelo, es la aportación más inteligente que puede hacerle al mundo para cuestionar los abusos policiales y las discriminaciones raciales. Independientemente del tipo de programa que hace David Broncano, lo llamativo de esta cuestión es el análisis que podemos hacer de la trivialización del dolor ajeno para legitimar el humor por encima de todo; con un estilo propio de quien no sabe lo que es vivir aplastado por la hegemonía blanca.

El asesinato de Floyd ha sacado a los/as americanos/as de sus cavernas para protestar por la violencia y el racismo. En redes sociales, los actos simbólicos de apoyo, han teñido de negro los perfiles de gente consciente de la presencia de una racismo institucional que ya no toleran (#blacklivesmatter). Por eso, no estaría mal recordarle a Broncano que errar es de humanos y rectificar de sabios. Que el humor es un recurso super valioso para sensibilizar y empatizar, pero no todo vale. La hipocresía, es un poco esto. Hacer ver que me sensibilizo con el racismo, practicando un humor blanco elitista y fuera de contexto. Desde el el respeto que tú no practicas, Broncano, te invitamos a revisar el concepto de perro guardián del que nos habla Chomsky. Al menos para que cuando lo uses como símil para criticar el abuso policial, no acabes convirtiendo tu espacio en uno más de los que disfrazan de cultivada inteligencia, un mensaje pro secta, esa en la que estáis todo los medios complacientes.