Apoyo masivo a la huelga de ayer en el Hospital de San Juan de Dios

La Plataforma por la Sanidad Pública respalda esta movilización del Comité de Empresa y futuras convocatorias. En la convocatoria de huelga por parte del Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de ayer día 23 de marzo, la Plataforma por la Sanidad Pública apoya esta movilización de la plantilla del centro sanitario para reclamar a la Dirección la subida salarial de los años 2021 y 2022, que corresponde por convenio, y el abono de la revalorización. En este sentido, la Plataforma se suma a futuras movilizaciones con el objetivo de conseguir que el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA) deje de ser el único Hospital Público del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con gestión privada. El HSJDA sufre esta discriminación sanitaria, que afecta a los más de 300.000 habitantes del Aljarafe en la actualidad. Se reclama la integración de este, como lo han hecho con el resto de los entes públicos sanitarios, ya que cumple con creces con los criterios que se han tenido en cuenta para la integración de estas entidades dentro de la gestión directa del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Hospital del Aljarafe tiene un déficit de un 60% de recursos humanos y materiales con respecto al resto de hospitales del SSPA. Desde la Plataforma se denuncia que el personal del Hospital de Aljarafe tiene las peores condiciones laborales y salariales del SSPA, a pesar de que en aplicación de los estatutos del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (CSPA) debe tener las mismas condiciones laborales y salariales que el resto de los profesionales del SSPA. Estos profesionales tienen reconocido por sentencias judiciales que son trabajadores de una entidad pública, el CSPA. Asimismo, ante todo esto, se suma la política de personal y las decisiones economicistas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que está motivando una continua fuga de personal a otros centros del SAS buscando mejores condiciones. No en vano, más de 1/3 de la plantilla (más 300 profesionales de los 900 que tiene) se han marchado en los últimos dos años dejando descapitalizados servicios importantes donde eran referentes con reconocida experiencia, y existe dificultad para encontrar nuevos profesionales capacitados para cubrir estos puestos. A pesar de la discriminación de base y tras sufrir lo peor de la pandemia, la entidad que gestiona el centro (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) ha promovido un proceso de inaplicación de su Convenio Colectivo para no aplicar la subida salarial correspondiente del 2021 y 2022, lo que provocará aún mayor fuga de profesionales. Así, la Dirección del Hospital vuelve a alegar pérdidas, a pesar de disponer por tercer año consecutivo del mayor presupuesto de la historia del Hospital, menos actividad quirúrgica que nunca, menos pruebas diagnósticas, menos consultas de especialistas y menos ingresos hospitalarios, así como menos presión COVID, ya que se trasladaban al Hospital Militar. Es urgente realizar una auditoría pública para comprobar esta cuestión. Desde la Plataforma por la Sanidad Pública, formada por alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, se exige al gerente del SAS y al consejero de Salud que tomen cartas en el asunto y que no permitan la inaplicación del Convenio Colectivo de un Hospital Público, afrontando las medidas necesarias de manera inmediata para acabar con esta discriminación que sufren los trabajadores.