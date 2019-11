Asertivo, como Las Canarias

Parece redundante, ¿verdad?, en realidad no es tan sencillo... Buceando en la idea de "asertividad", descubrí que viene del latín "assertus" ("afirmación de la certeza de algo"). Si algo es cierto, no debería necesitar ser afirmado, lo que ocurre es que, en no pocas ocasiones, más de una persona cree que es la dueña de esa certeza y se contrarían si no obtienen ese reconocimiento por parte de los demás... Por eso es tan importante la asertividad: cuando dos personas creen estar en lo cierto, hay quien gritará o se enfadará para intentar imponer sus ideas y acallar las del otro (postura agresiva); hay quien se deja avasallar y, aunque tenga su parcela de razón, ni la expone por miedo y termina haciendo lo que no quiere (postura pasiva) y luego hay quien, dando algún que otro "capotazo" y tirando de mano izquierda, escucha con paciencia la reclamación de atención de la otra persona (porque la "Política del erre que erre" no es más que una reclamación de atención de alguien que pide a gritos que se reconozca su importancia), posteriormente le expone su propio razonamiento y "no pasa por el aro" de aquello que no quiere hacer.