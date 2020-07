Asuntos pendientes

En su día intenté publicar algunos textos en Catálogos pedidos por los autores que después por unas circunstancias o por otras, se quedaron en el ordenador. Lo hago ahora que es tiempo de verano, de repasar papeles, preparar el curso y empezar de nuevo como si ciertamente el año comenzara en septiembre.

Estoy segura que esto mismo le ha pasado a más de un colega y por eso intento subsanar en este tiempo que sigue siendo de pandemia(s), mascarillas, distancia social, etc., que tanto da para reflexionar sobre el pasado, el presente y en lo que vamos a hacer una vez se acabe esta pesadilla.

Comienzo por un texto que hice para Mercedes Carbonell, hace tropecientos años encargado por ella para un Catálogo en que no se incluyó. No está fechado pero debe ser de fines de los 80, momento en que quien escribe revisaba los caligramas, los textos dadaístas y hasta los patafísicos siguiendo lejanamente los consejos de ALFRED JARRY, su creador. Texto que por otra parte pueden dar una pequeña muestra de lo que se hacía –una vez más por parte de muchos de los que nos acercábamos al arte aún a sabiendas que la pólvora ya la habían inventado no sin casualidad y mucho antes los chinos, los surrealistas, los vanguardistas de todos los istmos –incluido el teresismo- y los ultraístas que para simplificar limito a los sevillanos.

PRIMERA VERSIÓN:

“¿¿Mercedes Carbonell?? =

“ , ¨ : ´ . ’ + ¼ y ½ y un etc. = M.C.

£ + % - & x $ = (M.C.) + / - (M.C.)

¿¿M.C.?? = ¡¡¡ M.C. ª !!!

RESULTADO: M.C. x “ ¨ : ` ; £ % & $ º ¾ .

SEGUNDA VERSIÓN:

.....S s s s s z z z z c c c c c h h h h h h h

U u u u u u u u u w w w w w w w kkkkkk

H h h h h h h q q q q q q l l l l l l l l l l

Y y y y y y y ñ ñ ñ ñ x x x x x x x x =

Z x h ñ l l q c h w k .

TERCERA VERSIÓN Y ÚLTIMA:

R s t , u g j , b n d , m p f , ... ¡¡¡ ,

&, etc., etc., ...

En conclusión: Mercedes Carbonell es un enigma. Es tan mutable como su propia evolución le condiciona. Es tan permutable, como las etapas que pretende traspasar, acotándolas como si fuesen partes asumidas y en consecuencia ya no le pertenecieran.

Mercedes Carbonell en su todavía escasas manifestaciones públicas, nos ha dado visiones sintetizadas de su faceta artística, pero superpuesta a ella, una postura que la integra en actitudes de protesta, acercándola al pop, los hiper-realismos o de los conceptualismos, aunque dejando claro que al jugar con algunos de estos estilos, juega también con ella misma y sus adláteres.