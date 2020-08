Ataques de la derecha

Cualquier cosa que se haga o diga contra el actual Gobierno será considerado por socialistas y podemitas, amén de sus medios afines, un ataque de la derecha, como si la derecha furan todos los ciudadanos españoles que no quieren a este gobierno. Claro que la derecha quiere acabar con el Gobierno, como la izquierda quería hacerlo con el anterior, presidido por Mariano Rajoy, y lo logró. Todavía no hemos encajado en España, con una democracia tan joven, que esto es así. Hay que recordar que más o menos la mitad de los españoles con derecho a votar no lo hicieron para que gobernaran juntos socialistas y populistas de ultraizquierda. O sea, que no hubo una victoria aplastante de la izquierda y Pedro Sánchez se tuvo que apoyar en Unidas Podemos, Esquerra y Bildu para poder formar Gobierno, en vez de irse a su casa. Hasta ahí todo correcto. También el Partido Popular y Ciudadanos se apoyaron en Vox para poder echar a los socialistas de la Junta de Andalucía, y parece que el Gobierno actual está funcionando bien, aunque no le pregunten a Susana Díaz. También el Gobierno nacional de coalición está yendo bien en muchos aspectos, pero en otros está siendo un desastre. Es cierto que no era fácil gestionar una pandemia tan brutal como la del coronavirus y que nunca vamos a saber cómo hubiera sido con la derecha en el Gobierno, tan poco sensible a los más débiles cuando se trata de afrontar una crisis, como vimos en la económica de hace unos años, con un Mariano Rajoy sin piedad a la hora de los recortes sociales. Ahora, Podemos ha sido imputado como partido por una presunta “Caja B”, amén de algunos dirigentes, y en vez de contribuir desde el propio partido a que se aclare todo, hablan de acoso de la derecha y van contra el juez que los ha imputado y los medios que se ocupan del asunto. ¿Por qué tanto miedo, si están convencidos de que no hay nada que ocultar? Algo habrá cuando un juez los ha imputado, porque si no fuera así, esto sería un cachondeo. ¿Debe dimitir Pablo Iglesias, como líder del partido que es? Si fuera coherente, que no lo es, ya lo tendría que haber hecho. Es decir, lo mismo que les ha exigido a otros. Debería irse y demostrar así que era sincero cuando decía que había otra forma de hacer política y que “dimitir no es un nombre ruso”. En vez de hacerlo, como ahora tiene poder y está colocado, se limitará a decir que esto es un nuevo acoso de la derecha para acabar con el Gobierno. El cuento de siempre.