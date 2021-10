Ayuso y el aborto en España

Hace unos días Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, daba unos datos al parecer inexactos sobre el aborto en España y le están dando hasta en el cielo de la boca desde entonces. Anoche mismo, en La Sexta Noche, Elisa Beni llegó a decir o a insinuar que si ella, Ayuso, se quedara embarazara abortaría también. Esta mujer es una bocazas de marca mayor y cuesta entender que sea fija en estos debates. Bueno, sí se puede entender: está para machacar a la presidenta de los madrileños. Uno de los datos que dio Ayuso fue que en España hay mujeres que han interrumpido su embarazo hasta cuatro veces, y no mintió. En 2016, 2. 514 mujeres habían abortado en España hasta cuatro veces. Lo que no dijo Ayuso es que 796 lo hicieron hasta ese mismo año, por sexta vez e incluso más. ¿Todas fueron por malformación del feto o porque sus vidas corrían peligro, que son dos buenos motivos para abortar legalmente? No, claro. ¿No es esto un fracaso de la planificación familiar, la educación sexual o la formación en general? En nuestro país han aumentado los abortos de manera considerable en los últimos años y algo habría que hacer al respecto, sobre todo porque en su mayoría son de jóvenes entre 20 y 24 años. Las menos, las que lo hacen por salvar su vida. Es tremendo que haya decenas de miles de abortos cada año solo en España. Es decir, más o menos un millón en los últimos diez o doce años. En un país donde cada año nacen menos niños, con lo que ello significa para nuestro futuro. Y claro, si te espantas con estas terribles cifras es que eres una bestia insensible, machista y retrógrada. Lo curioso es que el aborto es legal en España desde 2010, y que ya en 1985 se despenalizó en varios supuestos. Es algo ya aceptado socialmente, en general, y se acabaron ya hace años los debates sobre la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido. Pero en España, cuando menos te lo esperas se cuestiona un derecho ya aceptado y consolidado, sin que se sepa muy bien por qué, y ahora le toca al aborto, como le podría tocar al derecho a la huelga. España no es de más carnes y sale de un lío y se mete en otro, que es más lío todavía. A nuestra democracia le cuesta madurar. Ya verán cómo mañana o pasado, alguien sacará un nuevo tema y se dejará de hablar del aborto, el genocidio americano, el franquismo o la lava palmera.