Belén Esteban se rompe los huesos y la cultura ‘avandona’ nuestro mundo

Belén Esteban se ha fracturado la tibia y el peroné. Estaba emulando a los participantes de Supervivientes 2022 y se ha caído mientras colgaba de una barra junto a otra colaboradora del programa. Tiene para rato la pobre Belén. A partir de los 40 años, estas cosas son fastidiadas y las va a pasar canutas.

Bien, esto es casi anecdótico. Una caída la puede sufrir cualquiera de nosotros y en cualquier circunstancia. Lo más interesante ha sucedido en las redes sociales puesto que se han convertido (una vez más) en un tugurio, en un nido de bobos, de graciosillos, de sujetos malvados y de indigentes culturales. La caída de Belén Esteban se ha comentado en miles de tuits y publicaciones de todo tipo. No han sido poco los que se han alegrado de la lesión de la señora Esteban aludiendo a que ella ha sido un verdadero huracán durante años, apoyándose en que la señora Esteban vive del cuento desde hace años... Y es evidente que no hay razón posible para alegrarse de lo que le ha sucedido. Alegrarse del mal ajeno es de mezquinos.

Pero si lo interesante está en ver cómo la gente puede echar espuma por la boca hablando (mal) de otros y celebrando el dolor ajeno, lo más impactante ha sido comprobar que la incultura en España roza el absurdo. El rotulista del programa de Telecinco ‘Sálvame’ escribía: ‘La colaboradora acaba de avandonar el programa...’. Mayor bochorno es imposible, el ridículo llega a cotas esperpénticas. Si una compañía dedicada a la comunicación no es capaz de contratar a personas que sepan escribir sin faltas de ortografía, estamos apañados; si los sueldos son tan bajos como para no poder contratar a alguien que sepa escribir correctamente es que estamos en las últimas.

Belén Esteban tiene por delante un largo camino que le llevará a la recuperación. No es santa de mi devoción esta mujer (me parece el horror), pero no le deseo otra cosa que no sea una rápida mejoría. A todos nosotros nos queda un arduo camino que recorrer sabiendo que no podemos ‘avandonar’ la lucha para conseguir que se paguen mejor los trabajos y que las cosas importantes no queden en manos de incapaces (los rótulos de estos programas, aunque parezca mentira, son importantes porque los leen muchas personas y las faltas de ortografía se extienden como la pólvora; ya tenemos bastante con lo zoquetes que somos como para potenciar más los defectos).

Por cierto, Jorge Javier Vázquez volvió a meter la pata intentando quitar importancia al accidente. Creo que le dijo a Belén Esteban que el tobillo no era lo mismo que el corazón. No pierde ocasión este muchacho para hacer un chiste estúpido y fuera de tono. Vaya tela.