Bernardo Ortiz: en Alaracón-Criado

Pulcritud, coherencia y un discurso completamente establecido es lo que se aprecia en una primera y general mirada hacia la obra de BRAULIO ORTIZ, este todavía joven autor colombiano (nacido en Cali en 1972), ya consolidado a través de una extraordinaria y extensa relación de muestras, muchas de ellas realizadas en foros, galerías, Centros de Arte, Museos, Ferias internacionales -y en la misma Galería ALARCÓN CRIADO- donde expone por tercera vez.

Cada obra es distinta por sí misma. Nos cuenta cosas, nos dice de la propia biografía del autor y del proceso que ha tenido la propia obra. Esto es, la biografía de la obra porque desde luego que la tienen mientras se están realizando, durante y después de cada una de las veces que se trasladan de un sitio a otro, de una casa a otra, de una habitación o una caja a otra porque en todos esos pasos, se les va adosando una pátina apenas perceptible, miles de partículas que no vemos pero que están ahí: motas de polvo, esporas, microfragmentos de lo que se le ha ido adosando en embalajes, lugares, desembalajes, vueltas a colocar en otro sitio, de modo que el resultado no es sólo responsabilidad del artista; también lo es de los agentes ambientales, la incidencia de las luces naturales o artificiales, la temperatura que dilata o contrae,...por no entrar de momento en la organicidad de la materia usada en concreto por BERNARDO ORTIZ.

Todas estas cuestiones las ha tenido en cuenta el autor, antes de plantearse la resolución de cada una de ellas. Los estudios, análisis de pigmentación, la experimentación con las tintas, los aceites, los diferentes tipos de papeles, su porosidad, transparencia, capacidad de absorción,...que ha realizado hasta llegar a su conclusión, han supuesto una especie de laboratorio alquimista, cuestión esta, la de la alquimia que le es muy afín.

Después, cada persona que la ve, la siente, la oye o la toca, la interpretará también de manera distinta. Estas son sólo y para empezar a hablar, tres causas de la grandeza del arte: la del enfoque del autor, lo que dice la obra y lo que nos decimos nosotros sobre autor y obra mientras recorremos las paredes y salas donde se exhiben. Su cultura y la nuestra. Su educación y la nuestra. Su pasado y presente, sus expectativas de futuro. Todo eso está ahí explícito o implícito sin que las más de las veces no nos percatemos.

Por eso nuestro análisis no será nunca imparcial, sino promovido por toda esta serie de acontecimientos que nos conforman.