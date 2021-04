Biden y Merkel preguntan por Rociíto

España no está tan mal. Mucha gente se queja por inercia. Le dan demasiada importancia al coronavirus, a la falta de vacunas, a la pobreza, al desempleo, a la exigua natalidad, al cambio climático, a la precariedad, al fracaso escolar, al fraude fiscal, a la desnutrición infantil, al narcotráfico. Cuando lo verdaderamente importante es Rocío Carrasco. Afortunadamente, ya son tres millones de españoles quienes se están esforzando para respaldarla desde el otro lado del televisor, y reivindicarla como la lideresa ejemplar a la que dedicar atención todos los días para que nos guíe hasta alcanzar un futuro pletórico de prosperidad y concordia.

Dedicar la programación de televisión a Rocío Carrasco ha sido declarado servicio esencial. Lo aprobó el Consejo de Ministros en sesión secreta. Es la primera condición que le ha impuesto la Comisión Europea al gobierno español para que pueda prometerle al pueblo el espejismo de una fuente inagotable de euros empaquetados a millones. Hasta ahora, por falta de patriotismo, la mayoría de las cadenas televisivas están incumpliendo esa encomienda. Menos mal que Telecinco, por sentido de la responsabilidad, se está empleando a fondo para darle al país lo que más necesita. Ha hecho de tripas corazón y, mal que le pese, decidió suprimir todos sus programas educativos y culturales con el fin de centrarse en la divulgación científica de las aportaciones de Rocío Carrasco al mundo mundial.

Sabemos de buena tinta que en la reciente cumbre sobre el clima, con mandatarios de los 40 países más relevantes para poner coto a la catástrofe medioambiental, tanto el presidente norteamericano Biden como la canciller germana Merkel le preguntaron a Pedro Sánchez si conocía a través de los espías del CNI cuáles son las próximas revelaciones de Rocío Carrasco y su familia. Necesitan saberlas antes que Putin, con el fin de que éste no las manipule con 'fake news' y ponga en riesgo la consecución de la primera vacuna española para proteger el morbo. Parece que tiene un grado de eficacia del 98%. Y la población que voluntariamente se ha apuntado a someterse a una dosis intensa de jorgejaviervazquerismo y mariapatiñismo, ejerce después de 'influencer' para que todas las personas de su entorno familiar, vecinal o profesional, aunque este tema no les interese lo más mínimo, sean conscientes de que da mucha conversación estar al tanto de las vicisitudes de la hija de Rocío Jurado. Y no pueden consentir que nadie se quede atrás.