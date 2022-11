Bolsonaro, terraplanistas, Buda y la misa

Dicho esto, pienso en lo que consiste una misa cristiana. Ni más ni menos que en la conversión de un trozo de pan y un poco de vino que pasan a ser la carne y la sangre de Dios. Todo eso para que nos lo podamos tragar y recibir al mismísimo Dios en nuestro cuerpo serrano. Casi nada. Esta claro que sin fe, que usando solo la razón, sería imposible creer estas cosas. Pero es que también pienso en eso de las reencarnaciones sucesivas de las almas que Buda anunció como seguras. Me imagino millones de almas buscando acomodo y puedo sufrir junto a las que llegan tarde al reparto y les toca el escarabajo pelotero. Tampoco me olvido de esa creencia que existe en los pueblos europeos del este que invita a pensar que lo último que ve, alguien que muere, se queda grabado en la retina y pienso en la cantidad de cadáveres que aparecen sin ojos porque alguien se los arrancó una vez muertos. ¿Qué tratarían de ocultar? ¿Un asesinato?

Lo de Bolsonaro y sus seguidores es una cosa muy loca. Eso es verdad. Pero vivimos en un mundo muy, muy, loco, completamente disparatado. Los tres ejemplos que he puesto son una muestra de nuestra particular forma de entender las cosas y tres formas de locura o estupidez o ignorancia. Hay muchas más. No por estar muy acostumbrados a estar cerca de las imágenes religiosas (de cualquer religión) estas se convierten en algo lógico y realista. Cuidado con criticar o mofarse de las tonterías que algunos defienden porque aquí el que no corre vuela y todos nos agarramos a lo que podemos al sentir miedo, desesperación o ese vacío que nos deja fuera de juego muchos años antes de picar billete para el otro barrio. Lo de Bolsonaro y sus seguidores es de coña, pero lo de esperar un juicio final no es poca cosa. Cuidado, pues.