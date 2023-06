Borja Iglesias, Aitor Ruibal, los negros y los maricones

Desconozco si Borja Iglesias y Aitor Ruibal son gais. Me da lo mismo, no me interesa lo más mínimo. Lo que sí sé es que en España vamos muy de modernos y somos, en realidad, antiguos, cerrados y bastante rancios respecto a las distintas orientaciones sexuales del personal. Llevo advirtiendo de ello desde hace años sin ningún éxito. Pero a mí plim, sigo a lo mío

No me genera extrañeza que insulten a estos jugadores de fútbol por posar con un bolso. Tampoco me parece un notición que un energúmeno se líe a puñetazos, patadas y rodillazos con una mujer transexual en el metro de Barcelona. Eso es lo normal en España aunque no nos guste reconocerlo. Lo mismo nos pasa con el racismo; nos negamos a aceptar la evidencia y creemos que lo que le pasa a un jugador de fútbol es porque él es un provocador.

Hace unos días, en el Maestranza se produjo un momento de tensión cuando se besaron dos hombres en el escenario. ¡Menuda cosa¡ Pues se vivió un momento homófobo y vergonzante. Somos muy antiguos y presumimos de lo que no somos.

Nos incomodan los gais, nos generan cierto rechazo las lesbianas, no comprendemos ‘cómo la naturaleza se equivoca tanto’ (esta es una expresión que me causa pavor), creemos que ser gay forma parte de una moda impuesta por un lobby. Nos gustan poco los extranjeros si no van vestidos con traje de servicio. Todos los negros que llegan en patera son delincuentes en potencia, o parte de un ejército de invasión que nos están enviando a poquitos, o muertos de hambre que vienen llamados por las paguitas que les ofrecen los rojazos que practican el buenismo... Esto es lo que tenemos, nos guste poco o mucho.

Me da igual si Borja Iglesias es gay. Me parece más que bien si lo es Aitor Rubial. Si no lo son también me parece bien. Y me gustan lo que han dicho en redes sociales a todos los memos que le han insultado por lucir un bolso. Esto es lo que han publicado en redes:

Ruibal: «Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí, en referencia a nuestra vestimenta, así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: la importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquiera índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad. Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos».

Borja Iglesias: «Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida».

Esto sí es verdad y me encanta.