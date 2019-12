Canal Sur, vergüenza ajena

Voy ganándome el Cielo poco a poco. En Nochebuena di otro pasito más aguantando estoicamente buena parte del programa de Canal Sur TV, supuestamente de entretenimiento y relax mientras la Virgen se ponía de parto y el Niño venía al mundo. Madre mía, qué vergüenza ajena sentí una y otra vez. ¿Esta es la televisión pública andaluza de la derecha? ¿Más de lo mismo? Por supuesto, me vi obligado a cambiar de canal.

Un guion –si existía- simplón e infantil, con todos los tópicos posibles, queriendo ser gracioso, puesto en escena por gente sin gracia, forzando a tope lo que se supone que es el lenguaje andaluz, el habla que supuestamente todos usamos a diario, ole, qué arte. Todo el tiempo con la palabra arte en la boca, un arte que se concretaba en malas actuaciones musicales todas aflamencadas que no es lo mismo que el flamenco y menos que un buen flamenco. Se supone que aquí todos seguimos siendo muy graciosos y vamos por la calle en plan cómicos de algarabía, vestidos de flamenco y cantando.

Todo se aflamenquea, nuevo verbo que me parece que me acabo de inventar para definir un espacio televisual vulgar y ordinario, la Andalucía universal no existe, aquí sólo existe el mi arma que arte tienes, para desgracia del arte al que habrá que ofrecerle un desagravio algún día porque si lo que sufrí es arte cómo llamar a lo que crearon el pianista José Romero –totalmente olvidado- o Imán Califato Independiente, o Pepe Suero o Paco Cuadrado o Maireles, Paco Cortijo, Salvador García o Picasso, Velázquez, Murillo, Vázquez de Sola, Paco Escobar, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, La Niña de los Peines, Sara Baras, Amalio García del Moral, Gualberto, Pilar Távora, Salvador Távora, Belén Troncoso, María Galiana...

Soy consciente de que hay mucha gente a la que le gusta este tipo de programas insulsos y sin sustancia y eso es lo peor, pero una televisión pública está para ofrecer calidad, no para seguir captando votos. Repito: a mí me da vergüenza ajena ver productos así y saber que se están ofreciendo en nombre de Andalucía y que ésa es la imagen de Andalucía que se quiere promover.

En Andalucía, por lo visto, sólo hay lo que vimos, no se cultiva otro tipo de creación musical, no existe otro tipo de humor que ese con el que nos castigan. Del humor al ridículo sólo va un paso y Canal Sur lo dio en Nochebuena, la “nuestra” sigue siendo la de ellos y enlaza con la mala prensa que nos dieron viajeros ilustres ingleses y de otros países en los siglos XVIII y XIX.

Qué poco respeto inspira Andalucía cuando su televisión oficial proyecta programas así, con esa especie de nacionalismo barato del olé y arsa pilili mi arma que no se pué aguantá. Un señor estaba anunciando y explicando las canciones que iba a interpretar –aflamencadas, claro- y el presentador va y le dice algo así como: “Pero no te pongas tan serio, alegría que estamos en Nochebuena”. Y para colmo el otro va y le hace caso.

Como somos andaluces hay que dar siempre la nota y alimentar el tópico de que somos alegres y acogedores cuando en realidad el andaluz es un fingidor o eso es lo que, una vez más, he deducido padeciendo con el programa de Nochebuena en Canal Sur TV. Lo dicho, ya tengo el Cielo más cerca cuando me muera de una alferecía viendo petardos navideños como el de Canal Sur TV. Tendré que ponerme a cobijo de tales proyecciones a menos que me quiera suicidar.