Canales Rivera ingresa en la nómina de la maldición que asola Sálvame

Esto es un no parar. Si no es alguien que padece el mal de altura, es alguien que se cae tras colgarse de una barra haciendo una parida y se rompe lo más grande; si no es una que se mete un trastazo desfilando sobre una pasarela, es otra la que se hace daño en el antebrazo... Y, por si no era poco, el torero del programa es corneado en la zona testicular mientras lidiaba una corrida de toros.

Parece que una maldición planea sobre el plató de Sálvame, el programa basura por excelencia. Con el accidente de Canales Rivera, suman ya ocho desgracias que han afectado a los colaboradores de forma más o menos grave (Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Miguel Frigenti, Kiko Jiménez, Pipi Estrada, Jorge Javier Vázquez y el mecionado Canales Rivera). Parece que el karma (si es que eso existe) va poniendo las cosas en su sitio (al menos así lo creen todos aquellos que han sido vapuleados en ese programa). Parece que la justicia poética construye metáforas crueles con los que lo son a diario con el prójimo.

Nadie debería alegrarse de las tragedias ajenas, nadie debería comentar los accidentes (aunque les sucedan a seres indeseables o a colaboradores de Sálvame) como si fueran una juerga y una alegría muy grande, nadie debería decir (como siempre las redes sociales son un nido de víboras) que ‘No le deseo la muerte a Canales Rivera, la impotencia sexual es mayor castigo’ como ha hecho una tal Valeria; o ‘Mala suerte lo de canales Rivera. Mala suerte que hubiese una UVI móvil’ como dice el señor o señora Scrubs, o Popeta que dice ‘Me estoy descojonando con lo de Canales Rivera, pero no tanto como él’. No deja de ser una vergüenza que un accidente sea motivo de chanza pública, no deja de ser una vergüenza que exista un clara impunidad para miles de mequetrefes que andan suelto por la Internet.

Sea como sea, voy a investigar esta maldición como si fuera un fenómeno paranormal. Igual me hacen un hueco en los programas dedicados a esos asuntos y triunfo en el mundo del poltergeist, porque todos estos me lo están poniendo imposible.